США ввели санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»
Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании страны — «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Как указано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), меры стали ответом на «отсутствие реальных шагов России к мирному урегулированию конфликта на Украине».
В санкционные списки включены также шесть дочерних предприятий «ЛУКОЙЛа», включая «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». В отношении «Роснефти» под ограничения попали около 30 структур, среди них — «Сибнефтегаз», «Роспанинтернешнл» и «РН-Пурнефтегаз».
Американское ведомство напомнило о действии «правила 50%», согласно которому санкции автоматически распространяются на все дочерние организации компаний, включённых в SDN List, даже если они прямо не указаны в списке.
Неделей ранее аналогичные ограничения в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания. Евросоюз, в свою очередь, готовит новый пакет антироссийских мер, предусматривающий, в частности, запрет на финансовые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».
Недолго фраер Трамп танцевал и все его хотелки по купли-продажи Украины накрылись голой задницей Гейропы и мордами шайки глобалистов пытающихся управлять миром. Санкции против ТНК "Лукойл" и "Роснефть" бьют не только против российских обладателей их акций, но и против иностранных и это долго сдерживала введение санкций против них. На очереди ТНК "Газпрем" и акции "Спербанка" так как за бугром поняли что их скоро национализируют,а поэтому "бей своих чтобы чужие боялись".
Не ждите что после санкций против нефтяных компаний цены на бензин и солярку на АЗС понизятся. Наоборот-вырастут так как за спиной этих компаний работают акции высших чиновников РФ. Разве они допустят уменьшение потока бабла в свой карман.
Интересно почитать мнение народа, но как и всегда единства в народе нет. Вот если после этого подорожает нефтяника в стране и нам опять начнут говорить про санкции, то можно смело сказать кто настоящие враги не только народа но и страны. А что с врагами надо делать знал по всей вероятности дедушка Сталин (в отличие от нашей судебной системы, примеров не привожу места не хватит). Вот и думайте.
Смело мы в бой пойдём за олигархов! Наши олигархи самые олигархнутые в мире!
Ой-ля-ля !
30 мелких компаний аффилированных с этими двумя мама-компаниями... и они все в списке бана.