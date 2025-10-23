США ввели санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании страны — «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Как указано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), меры стали ответом на «отсутствие реальных шагов России к мирному урегулированию конфликта на Украине».

В санкционные списки включены также шесть дочерних предприятий «ЛУКОЙЛа», включая «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». В отношении «Роснефти» под ограничения попали около 30 структур, среди них — «Сибнефтегаз», «Роспанинтернешнл» и «РН-Пурнефтегаз».

Американское ведомство напомнило о действии «правила 50%», согласно которому санкции автоматически распространяются на все дочерние организации компаний, включённых в SDN List, даже если они прямо не указаны в списке.

Неделей ранее аналогичные ограничения в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания. Евросоюз, в свою очередь, готовит новый пакет антироссийских мер, предусматривающий, в частности, запрет на финансовые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

  1. 23.10.2025, 13:31
    Гость: .Штурман

    Недолго фраер Трамп танцевал и все его хотелки по купли-продажи Украины накрылись голой задницей Гейропы и мордами шайки глобалистов пытающихся управлять миром. Санкции против ТНК "Лукойл" и "Роснефть" бьют не только против российских обладателей их акций, но и против иностранных и это долго сдерживала введение санкций против них. На очереди ТНК "Газпрем" и акции "Спербанка" так как за бугром поняли что их скоро национализируют,а поэтому "бей своих чтобы чужие боялись".
    Не ждите что после санкций против нефтяных компаний цены на бензин и солярку на АЗС понизятся. Наоборот-вырастут так как за спиной этих компаний работают акции высших чиновников РФ. Разве они допустят уменьшение потока бабла в свой карман.

  2. 23.10.2025, 12:55
    Гость: Сергей

    Интересно почитать мнение народа, но как и всегда единства в народе нет. Вот если после этого подорожает нефтяника в стране и нам опять начнут говорить про санкции, то можно смело сказать кто настоящие враги не только народа но и страны. А что с врагами надо делать знал по всей вероятности дедушка Сталин (в отличие от нашей судебной системы, примеров не привожу места не хватит). Вот и думайте.

  3. 23.10.2025, 12:26
    Гость: Мы отомстим !

    Смело мы в бой пойдём за олигархов! Наши олигархи самые олигархнутые в мире!

  5. 23.10.2025, 11:14
    Гость: Команда Трапа насчитала

    30 мелких компаний аффилированных с этими двумя мама-компаниями... и они все в списке бана.

