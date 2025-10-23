США ввели санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»

06:23 23.10.2025

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании страны — «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Как указано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), меры стали ответом на «отсутствие реальных шагов России к мирному урегулированию конфликта на Украине».

В санкционные списки включены также шесть дочерних предприятий «ЛУКОЙЛа», включая «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». В отношении «Роснефти» под ограничения попали около 30 структур, среди них — «Сибнефтегаз», «Роспанинтернешнл» и «РН-Пурнефтегаз».

Американское ведомство напомнило о действии «правила 50%», согласно которому санкции автоматически распространяются на все дочерние организации компаний, включённых в SDN List, даже если они прямо не указаны в списке.

Неделей ранее аналогичные ограничения в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания. Евросоюз, в свою очередь, готовит новый пакет антироссийских мер, предусматривающий, в частности, запрет на финансовые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».