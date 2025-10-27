Старейший в мире президент переизбран на восьмой срок
Действующий глава Камеруна Поль Бийя вновь одержал победу на президентских выборах, пишет "Российская газета".
Согласно официальным данным, 92-летний Бийя получил 53,66% голосов избирателей, тогда как его главный соперник, Иссу Тчирому Бакари, заручился поддержкой 35,19% голосовавших.
Президентский срок в Камеруне составляет семь лет, поэтому действующий лидер сохранит свой пост практически до столетнего возраста.
Поль Бийя возглавляет Камерун с 1982 года, оставаясь одним из самых долгоправящих лидеров мира. В 2008 году он отменил ограничение на количество президентских сроков. С момента обретения страной независимости в 1960 году Камерун знал лишь двух президентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ваш Зеля и до 250% дотянет!
Полетай над Камеруном, узнаешь!
У Камерунцев не появился свой Горби-перестройщик или ЕБН- демократизатор, поэтому они предпочитают развиваться эволюционно, неторопясь, так как рядом с экватором резкие телодвижения не рекомендуются.
Сегодня через 10 минут. начнут показывать сериал Кончаловского о Российской смуте "Хроника российской революции".
Любителям перемен следует обязательно посмотреть, к чему приводят революции, делающиеся с благими намерениями.
Не надо суетиться господа.
Камерунцы, судя по всему, мудрые- не поддаются на провокации демократизаторов.
догоним и перегоним...
К чему данный пример? Намек на то, что и нынешний президент собрался править столько же а может и дольше если только Украина и НАТО не помешают и не прервут бесконечное президенство. Под чутким руководством нынешнего президента, Россия уже мало чем отличается от Камеруна только территорией.