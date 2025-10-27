К чему данный пример? Намек на то, что и нынешний президент собрался править столько же а может и дольше если только Украина и НАТО не помешают и не прервут бесконечное президенство. Под чутким руководством нынешнего президента, Россия уже мало чем отличается от Камеруна только территорией.