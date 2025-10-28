11:57 28.10.2025

Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных.

"Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", — цитирует заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России РИА Новости.

По данным спецслужбы, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В состав контингента войдут как простые солдаты, так и офицеры. В случае утечки информации об этих планах Париж намерен заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.

В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.