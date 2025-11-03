Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу

16:48 3.11.2025

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в присутствии глав правительств были подписаны и другие документы:

вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн — протокол 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств;

вице-премьер Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь — протокол 26-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству;

глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь — Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы;

ФТС и Главное таможенное управление КНР — поправки к соглашению о сотрудничестве в области управления рисками и к протоколу о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главное таможенное управление КНР — протоколы о фитосанитарных требованиях при экспорте из России в Китай маша и пшеничных отрубей.



Еще некоторые документы касались сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

Мишустин находится в Китае в двухдневным визитом. 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран состоялась в городе Ханчжоу.

На переговорах с Ли Цяном российский премьер отметил высочайший уровень российско-китайских отношений. По его словам, формат встреч глав правительств обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Правительства обеих стран выполняют все утвержденные их лидерами задачи по развитию многопланового сотрудничества и взаимной торговли, а также созданию комфортных условий для работы предпринимателей, подчеркнул Мишустин.