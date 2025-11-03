Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении тайных испытаний ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, а также КНДР, КНР, Пакистан и другие страны в тайном проведении подземных испытаний ядерного оружия, пишет ТАСС.
"Но они не рассказывают вам об этом. И, знаете, какими бы могущественными они (эти ядерные вооружения - прим. ТАСС) ни были, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где они проводят испытания. Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.
"Они проводят испытания, а мы - нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается проводить определенные виды испытаний другого уровня. Но РФ проводит испытания. И КНР действительно проводит испытания, и мы тоже будем их проводить", - добавил Трамп, указав, что, по его мнению, аналогичные тесты проводят КНДР и Пакистан.
"У нас лучшее [ядерное оружие], и именно я его обновил и построил за четыре года [первого президентского срока]. И я ненавидел это делать, потому что о разрушительной способности этого даже не хочется говорить", - заявил президент США.
"Если они (арсеналы ядерного оружия) у нас есть, то мы должны их испытывать, иначе будет неизвестно, как они будут работать. И мы не хотели бы их когда-либо использовать", - резюмировал Трамп.
Решение о возобновлении ядерных испытаний президент США огласил 29 октября. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о подрыве ядерных зарядов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возраст никого не щадит.. После 75 уж точно..
Трамп прямо заявил: «Мы будем работать вместе, чтобы прекратить войну между РФ и Украиной». А Си назвал курс Трампа «сделать Америку снова большой» общей целью с «возрождением Китая».
Они не враги – они партнеры. И это для Москвы – катастрофа.
Пока Путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него.
Китай теперь имеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсическую войну Кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, РФ просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного.
и что такого? Ну проводят...что такого?
А когда избирался, он ведь вполне еще здоровым выглядел. А вишь как шибко пошло.
""У нас лучшее [ядерное оружие], и именно я его обновил и построил за четыре года [первого президентского срока]"
---
Товарищ не знает истории собственной страны. В США ЯО строили задолго до первой каденции Д.Трампа как президента, начиная с Манхэттенского проекта с 1942 года. Далее, говоря о том, что США возобновят ядерные испытания, Д.Трамп снова попал впросак. Его вежливо поправил министр энергетики США Chris Wright, который телевизионному каналу Fox News по поводу испытаний ядерного оружия заявил. Подразумевается полный системный тест ЯО БЕЗ взрывов ЯО. Ядерное испытания будет симулироватся на специальной установке с использованием данных из реальных испытаний ЯО США в 60-е, 70-е и 80-е годы 20-го века. Компьютерные мощности США позволяют это сделать заявил Chris Wright. Смотри здесь: "Смотри здесь: "New Weapons Testing Won’t Include Nuclear Explosions, Energy Secretary Says Energy Secretary Chris Wright said the testing ordered up in a surprise announcement by President Trump last week would focus on “the other parts” of nuclear weaponry." Сайт" https://www.nytimes.com/2025/11/02/us/politics/trump-nuclear-testing-explosions.html".