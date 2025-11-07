Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт, пишет "Интерфакс".

"Основным разногласием стало то, что они просто пока не хотят останавливаться", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о том, почему решил отменить встречу с Путиным в Будапеште.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем".

Американский президент также сказал, что в случае согласования его встречи с Путиным хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Территория СССР © KM.RU
Мифы и реалии политики постсоветских гособразований
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Bingjiefu He. CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани
Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри
Избранное
Как быстро найти сотрудника в компанию
Кинопремьера «Сказка для старых»: почему в церквях нет зеркал
Billy’s Band, 30 июля, «16 Тонн»
Группу ABBA исполнили на органе
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
Ударом на удар. Юбилей. Послесловие
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
«Ногу Свело!» сыграли единственный концерт отмененного по звонку тура
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Родители лидера группы Rock Privet пришли к нему на аншлаговый концерт
Симфонический оркестр «Глобалис» «В тени ветров» (концерт для флейты с оркестром)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации