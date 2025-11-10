США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

22:22 10.11.2025

Вашингтон смягчил санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Дамаска, заявил американский Минфин.

"Соединенные Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. <...> Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

При этом сохранятся санкции в отношении бывшего сирийского президента Башара Асада и его соратников.

"Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения", — говорится в заявлении.

США также продолжат переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.

Сегодня президент Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча проходила в закрытом формате. Визит сирийского лидера в Вашингтон стал первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.

На прошлой неделе Штаты официально сняли санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.