Песков: число поддерживающих окончание СВО на условиях РФ украинцев будет расти

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление директора Института социологии НАН Евгении Головахи, что за период с 2022 года количество жителей Украины, готовых принять требования Москвы, увеличилось в четыре раза.

"Мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. И, скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше", — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия открыта к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, но ситуация зависла не по ее вине.

"Наши собеседники не хотят дальше вести разговоры и всячески раззадоривают европейцев, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", — отметил представитель Кремля.

В то же время положение ВСУ на фронтах будет только ухудшаться, возможность Киева выиграть войну — глубокое заблуждение, добавил Песков. При этом конфликт завершится, когда Россия достигнет поставленных задач.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.11.2025, 22:38
    Гость: Дан

    Условия России-это полная и безоговорочная капитуляция и превращение в итоге юкрейны в вассальное государство наподобие Белоруссии. Как это получится-будем посмотреть. Пока что не очень

  5. 10.11.2025, 17:56
    Гость: Хохлоклоун,

    не надо истерить. кокаинисимус ничего не решает. Остальных успешно множим на ноль. Тафай хрюкни исчо яку перемоху типа: " даже зеленского не могут/не хотят убрать"

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Пол Робертс: Путину пора заканчивать миндальничать с Западом, чтобы не доводить дело до ядерной оплеухи
Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри
© KM.RU, Петр Чайников
Две революции, два итога…
Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде
Избранное
«На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения»
Азон «Выживут панки» (макси-сингл)
Между безумством и рациональностью
Алекс Керви и Александр Аронов «Torff» (компакт-кассета)
Borealis «Illusions»
Сборник «Антология Христианского Рока в России» (2LP)
Головоломка IQ - «эффект Флинна»
Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев визуализировал главный детский страх
Как выбрать подержанный автомобиль?
Сергей «Чиж» Чиграков (творческий вечер), 29 июля, «16 Тонн»
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации