12:46 10.11.2025

Число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление директора Института социологии НАН Евгении Головахи, что за период с 2022 года количество жителей Украины, готовых принять требования Москвы, увеличилось в четыре раза.

"Мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. И, скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше", — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия открыта к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, но ситуация зависла не по ее вине.

"Наши собеседники не хотят дальше вести разговоры и всячески раззадоривают европейцев, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", — отметил представитель Кремля.

В то же время положение ВСУ на фронтах будет только ухудшаться, возможность Киева выиграть войну — глубокое заблуждение, добавил Песков. При этом конфликт завершится, когда Россия достигнет поставленных задач.