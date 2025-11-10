Песков: число поддерживающих окончание СВО на условиях РФ украинцев будет расти
Число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление директора Института социологии НАН Евгении Головахи, что за период с 2022 года количество жителей Украины, готовых принять требования Москвы, увеличилось в четыре раза.
"Мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. И, скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше", — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, Россия открыта к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, но ситуация зависла не по ее вине.
"Наши собеседники не хотят дальше вести разговоры и всячески раззадоривают европейцев, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", — отметил представитель Кремля.
В то же время положение ВСУ на фронтах будет только ухудшаться, возможность Киева выиграть войну — глубокое заблуждение, добавил Песков. При этом конфликт завершится, когда Россия достигнет поставленных задач.
Так не договаривались в 1991 году
Условия России-это полная и безоговорочная капитуляция и превращение в итоге юкрейны в вассальное государство наподобие Белоруссии. Как это получится-будем посмотреть. Пока что не очень
а кто их пересчитал всех и всех опросил?
Естественно - чем меньше бандеровцев, тем больше.
не надо истерить. кокаинисимус ничего не решает. Остальных успешно множим на ноль. Тафай хрюкни исчо яку перемоху типа: " даже зеленского не могут/не хотят убрать"