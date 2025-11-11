Партия Порошенко потребовала отставки правительства Украины

08:10 11.11.2025

Фракция «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемая бывшим президентом Украины Петром Порошенко, объявила о начале процедуры отставки правительства страны. Решение принято на фоне коррупционного скандала, в центре которого оказался предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — давний соратник действующего президента Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба партии в Telegram, целью инициативы является «восстановление управляемости государства, укрепление единства общества и доверия международных партнёров». В заявлении ЕС говорится, что нынешний кабинет министров «некомпетентен и коррумпирован».

«Украиной больше не может управлять коалиция “Слуга народа” и ОПЗЖ. Правительство должно уйти в отставку», — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, призвав депутатов всех фракций поддержать инициативу и «сформировать правительство национального спасения».

Поводом для обострения ситуации стали обыски в доме Тимура Миндича, проведённые детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По информации «Украинской правды», бизнесмен покинул страну за несколько часов до начала следственных действий. Ранее в его квартире обнаружили прослушивающие устройства, предположительно установленные для записи разговоров с президентом Зеленским.

Издание также сообщало, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег, где фигурируют офшорные компании с Британских Виргинских островов и предприниматель Михаил Цукерман, известный под прозвищем Sugarman.

Кроме того, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ якобы проверяет возможные связи Миндича с компанией Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». Ведомство тогда отрицало факт расследования, однако публикации вызвали широкий общественный резонанс.

Политологи отмечают, что инициатива «Европейской солидарности» может стать началом нового этапа противостояния между силами Порошенко и Зеленского, которое усиливается по мере приближения президентских выборов.