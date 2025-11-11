Партия Порошенко потребовала отставки правительства Украины
Фракция «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемая бывшим президентом Украины Петром Порошенко, объявила о начале процедуры отставки правительства страны. Решение принято на фоне коррупционного скандала, в центре которого оказался предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — давний соратник действующего президента Владимира Зеленского.
Как сообщила пресс-служба партии в Telegram, целью инициативы является «восстановление управляемости государства, укрепление единства общества и доверия международных партнёров». В заявлении ЕС говорится, что нынешний кабинет министров «некомпетентен и коррумпирован».
«Украиной больше не может управлять коалиция “Слуга народа” и ОПЗЖ. Правительство должно уйти в отставку», — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, призвав депутатов всех фракций поддержать инициативу и «сформировать правительство национального спасения».
Поводом для обострения ситуации стали обыски в доме Тимура Миндича, проведённые детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По информации «Украинской правды», бизнесмен покинул страну за несколько часов до начала следственных действий. Ранее в его квартире обнаружили прослушивающие устройства, предположительно установленные для записи разговоров с президентом Зеленским.
Издание также сообщало, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег, где фигурируют офшорные компании с Британских Виргинских островов и предприниматель Михаил Цукерман, известный под прозвищем Sugarman.
Кроме того, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ якобы проверяет возможные связи Миндича с компанией Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». Ведомство тогда отрицало факт расследования, однако публикации вызвали широкий общественный резонанс.
Политологи отмечают, что инициатива «Европейской солидарности» может стать началом нового этапа противостояния между силами Порошенко и Зеленского, которое усиливается по мере приближения президентских выборов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В РФ вообще потерь нет, одни сплошные приобретения. Кто думает иначе - само собой иноагент. Так держать!
Суда по всему, дни В.Зеленксого как президента Украины подходят к концу. Товарищ окончательно потерял берега и чувство реальности и просто надоел свой дуростью принятии решений и тем, как помощь идущая с западных стран, используется на его личное обогащение и его ближайшего окружения. Его предупреждали не раз - умерить пыл самому и его окружению. Все было проигнороривано. С такими как украинство и местечковость - государства никогда
не построишь.
Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке в Украине, в том числе на мобилизации. Такое заявление сделала нардеп Верховной Рады Анна Скороход:
"Если мы даже посмотрим вот эти гуманитарные договоренности, сначала нам вернули шесть тысяч тел, сейчас вернут еще три тысячи тел… Я думаю, что каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры и какой это удар по бюджету… Давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших влияет на социум, оно тоже влияет на мобилизацию, влияет на все в стране. Просто люди смотрят на официальные потери, потом на тысячи тел в рефрижераторах и понимают, что кто-то водит их за нос."
Sugarman-это и есть Цукерман. Почему "прозвище"?
оне думают что придут русские и нация украинцев опять сядет им на шею. Азаров весь оборался как порошенко - опять хочет власти нациков. Шоб воровать.