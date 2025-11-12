Польша окончательно решила не принимать мигрантов согласно пакту ЕС
Польша отказывается принимать и расселять у себя мигрантов по миграционному пакту ЕС и не будет за это платить, заявил премьер-министр Дональд Туск.
"Это окончательно решено", - добавил он.
Ранее о намерении противодействовать реализации миграционного пакта ЕС в Польше также заявляли президент Кароль Навроцкий и глава МИД Марцин Кервиньский, пишет "Интерфакс".
На этой неделе польские СМИ сообщили о подготовке Польшей, а также Австрией, Болгарией, Чехией, Хорватией и Эстонией заявок на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тебе так на секундочку. В XX веке они прекратили своё существование. Причём могли бы с концами если бы не Красная Армия. Но для тебя это ж мелочи.... оленьи.
Молодцы поляки.
Так, ждем защитников Европейской идентичности. Они нам поведают, что решение Польши вполне в русле евроценностией (нет). Что в России своих мигрантом больше чем во всей Европе (нет). И вообще принимать или нет мигрантов Польше это её внутреннее дело (опять же нет).
А как хорошо бы звучали "афрополяки"!
"польский кошелек", погуглите, кто не знает. Тем местом поляки и живут. Каждому свое, как говорится.