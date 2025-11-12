Польша окончательно решила не принимать мигрантов согласно пакту ЕС

12:58 12.11.2025

Польша отказывается принимать и расселять у себя мигрантов по миграционному пакту ЕС и не будет за это платить, заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Это окончательно решено", - добавил он.

Ранее о намерении противодействовать реализации миграционного пакта ЕС в Польше также заявляли президент Кароль Навроцкий и глава МИД Марцин Кервиньский, пишет "Интерфакс".

На этой неделе польские СМИ сообщили о подготовке Польшей, а также Австрией, Болгарией, Чехией, Хорватией и Эстонией заявок на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции.