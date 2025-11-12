Польша окончательно решила не принимать мигрантов согласно пакту ЕС

Польша отказывается принимать и расселять у себя мигрантов по миграционному пакту ЕС и не будет за это платить, заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Это окончательно решено", - добавил он.

Ранее о намерении противодействовать реализации миграционного пакта ЕС в Польше также заявляли президент Кароль Навроцкий и глава МИД Марцин Кервиньский, пишет "Интерфакс".

На этой неделе польские СМИ сообщили о подготовке Польшей, а также Австрией, Болгарией, Чехией, Хорватией и Эстонией заявок на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции.

  1. 12.11.2025, 17:09
    Гость: гость

    Тебе так на секундочку. В XX веке они прекратили своё существование. Причём могли бы с концами если бы не Красная Армия. Но для тебя это ж мелочи.... оленьи.

  3. 12.11.2025, 16:45
    Гость: Основной

    Так, ждем защитников Европейской идентичности. Они нам поведают, что решение Польши вполне в русле евроценностией (нет). Что в России своих мигрантом больше чем во всей Европе (нет). И вообще принимать или нет мигрантов Польше это её внутреннее дело (опять же нет).

  5. 12.11.2025, 16:34
    Гость: личный опыт

    "польский кошелек", погуглите, кто не знает. Тем местом поляки и живут. Каждому свое, как говорится.

