Власти Грузии намерены запретить проживающим за границей гражданам страны голосовать на выборах. Об этом рассказал спикер местного парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, законодательный орган приступил к работе над новым Избирательным кодексом, который изменит нынешнее положение вещей, пишет "Российская газета".

"Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа", - указал Папуашвили, добавив, что особому давлению подвергаются граждане, проживающие за границей.

Ранее Шалва Папуашвили уже обращал внимание на то, что грузинской оппозицией управляют из Брюсселя. Как сообщали местные СМИ, в ходе одной из акций у парламента был зачитан текст, подготовленный в ЕС. "Еще раз подтвердилось, до какой степени радикализм в Грузии управляется - это прямое ежедневное ручное управление процессами извне, где каждое слово заранее продиктовано, каждый шаг просчитан, и именно так сегодня действуют радикальная оппозиция и нанятые извне НПО. Так что это позорный факт", - отметил политик.