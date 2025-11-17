Грузия запретит проживающим за рубежом гражданам участвовать в выборах
Власти Грузии намерены запретить проживающим за границей гражданам страны голосовать на выборах. Об этом рассказал спикер местного парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, законодательный орган приступил к работе над новым Избирательным кодексом, который изменит нынешнее положение вещей, пишет "Российская газета".
"Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа", - указал Папуашвили, добавив, что особому давлению подвергаются граждане, проживающие за границей.
Ранее Шалва Папуашвили уже обращал внимание на то, что грузинской оппозицией управляют из Брюсселя. Как сообщали местные СМИ, в ходе одной из акций у парламента был зачитан текст, подготовленный в ЕС. "Еще раз подтвердилось, до какой степени радикализм в Грузии управляется - это прямое ежедневное ручное управление процессами извне, где каждое слово заранее продиктовано, каждый шаг просчитан, и именно так сегодня действуют радикальная оппозиция и нанятые извне НПО. Так что это позорный факт", - отметил политик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
этого чела отражает уровень его IQ - папуас он и в Грузии папуас! Лярды бабок грузины посылают из-за бугра это хорошо, а голосовать это нехорошо!
Очень правильное решение.
Любишь Родину, живи на ней.
Разумно.
Правильно и нам это надо сделать
Абсолютно правильно сделали! "Голосование" лиц, проживающих "за бугром" - 100%-я гарантия вмешательства "иносранцев" во внутренние дела страны!!!
Нам бы такое руководство!!!