Грузия запретит проживающим за рубежом гражданам участвовать в выборах

Власти Грузии намерены запретить проживающим за границей гражданам страны голосовать на выборах. Об этом рассказал спикер местного парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, законодательный орган приступил к работе над новым Избирательным кодексом, который изменит нынешнее положение вещей, пишет "Российская газета".

"Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа", - указал Папуашвили, добавив, что особому давлению подвергаются граждане, проживающие за границей.

Ранее Шалва Папуашвили уже обращал внимание на то, что грузинской оппозицией управляют из Брюсселя. Как сообщали местные СМИ, в ходе одной из акций у парламента был зачитан текст, подготовленный в ЕС. "Еще раз подтвердилось, до какой степени радикализм в Грузии управляется - это прямое ежедневное ручное управление процессами извне, где каждое слово заранее продиктовано, каждый шаг просчитан, и именно так сегодня действуют радикальная оппозиция и нанятые извне НПО. Так что это позорный факт", - отметил политик.

  1. 18.11.2025, 08:32
    Гость: Фамилия

    этого чела отражает уровень его IQ - папуас он и в Грузии папуас! Лярды бабок грузины посылают из-за бугра это хорошо, а голосовать это нехорошо!

  5. 18.11.2025, 06:30
    Гость: Молодцы!

    Абсолютно правильно сделали! "Голосование" лиц, проживающих "за бугром" - 100%-я гарантия вмешательства "иносранцев" во внутренние дела страны!!!
    Нам бы такое руководство!!!

