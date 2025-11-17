Зеленский и Макрон подписали декларацию о закупке военной техники Киевом

13:40 17.11.2025

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон утвердили декларацию, предусматривающую планы Киева по закупке французского вооружения, пишут "Известия".

Документ рассчитан на десятилетний период и включает намерение приобрести истребители Rafale. Соглашение предполагает именно покупку техники, а поставки ожидаются в долгосрочной перспективе и на платной основе.

Как уточнил телеканал LCI со ссылкой на Зеленского, Киев закажет у Парижа 100 истребителей Rafale.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Макрон и Зеленский на предстоящей встрече в Париже могут согласовать новые меры военно-технической поддержки Киева. Уточнялось, что стороны должны были рассмотреть проект десятилетнего авиационного соглашения.