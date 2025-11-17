Зеленский и Макрон подписали декларацию о закупке военной техники Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон утвердили декларацию, предусматривающую планы Киева по закупке французского вооружения, пишут "Известия".

Документ рассчитан на десятилетний период и включает намерение приобрести истребители Rafale. Соглашение предполагает именно покупку техники, а поставки ожидаются в долгосрочной перспективе и на платной основе.

Как уточнил телеканал LCI со ссылкой на Зеленского, Киев закажет у Парижа 100 истребителей Rafale.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Макрон и Зеленский на предстоящей встрече в Париже могут согласовать новые меры военно-технической поддержки Киева. Уточнялось, что стороны должны были рассмотреть проект десятилетнего авиационного соглашения.

Комментарии читателей

  2. 17.11.2025, 21:22
    Гость: Вы и сейчас друг друга не трогаете

    Все подталкиватели в спину прекрасно себя чувствуют. С обеих сторон. Потери несут разрезанные в 1991-м на части остатки бывшего единого русского народа

  3. 17.11.2025, 21:17
    Гость: Добавим,

    За 12 дней драки
    Персы приземлили 4 F- Израиля.
    1 в три дня.
    Мировые СМИ стыдливо это умалчивают.
    А
    Котобегемоту надо знать простые вещи тут,что далеко не весь авиапарк стран
    Участвовал в этой стычке. Это элементарно. В ангарах у них наверное еще и ковры-самолеты есть.
    Индусы летали на именно фр.Рафалях, паки летали на китайских рафалях.

    К слову,
    Китай союзник Пакистана,как и Ирана.

  4. 17.11.2025, 21:06
    Гость: Умудренному Котобегемоту.

    Это не придумано,
    Источник так вещал.
    Теперь докажите,что источник врал.
    Вперёд.

  5. 17.11.2025, 20:40
    Гость: Кот Бегемот

    Что ж вы, батенька, такой наивный??
    Пакистан имеет на вооружении: американские ф-16 85, Миражы французские - 174, китайские чендунфс-1 (четвертое поколение) -160 и ещё аналоги Мига-21 тоже китайские лицензионные.
    Индия имеет на вооружении советские-российские и слегка только французских.
    Так что Индия проиграла Пакистану с нашими Сушками и Мигами.
    Надо быть объективным в оценках, а не придумывать на ходу.

