Зеленский и Макрон подписали декларацию о закупке военной техники Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон утвердили декларацию, предусматривающую планы Киева по закупке французского вооружения, пишут "Известия".
Документ рассчитан на десятилетний период и включает намерение приобрести истребители Rafale. Соглашение предполагает именно покупку техники, а поставки ожидаются в долгосрочной перспективе и на платной основе.
Как уточнил телеканал LCI со ссылкой на Зеленского, Киев закажет у Парижа 100 истребителей Rafale.
Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Макрон и Зеленский на предстоящей встрече в Париже могут согласовать новые меры военно-технической поддержки Киева. Уточнялось, что стороны должны были рассмотреть проект десятилетнего авиационного соглашения.
Одного Китая хватит на всех.
Все подталкиватели в спину прекрасно себя чувствуют. С обеих сторон. Потери несут разрезанные в 1991-м на части остатки бывшего единого русского народа
За 12 дней драки
Персы приземлили 4 F- Израиля.
1 в три дня.
Мировые СМИ стыдливо это умалчивают.
А
Котобегемоту надо знать простые вещи тут,что далеко не весь авиапарк стран
Участвовал в этой стычке. Это элементарно. В ангарах у них наверное еще и ковры-самолеты есть.
Индусы летали на именно фр.Рафалях, паки летали на китайских рафалях.
К слову,
Китай союзник Пакистана,как и Ирана.
Это не придумано,
Источник так вещал.
Теперь докажите,что источник врал.
Вперёд.
Что ж вы, батенька, такой наивный??
Пакистан имеет на вооружении: американские ф-16 85, Миражы французские - 174, китайские чендунфс-1 (четвертое поколение) -160 и ещё аналоги Мига-21 тоже китайские лицензионные.
Индия имеет на вооружении советские-российские и слегка только французских.
Так что Индия проиграла Пакистану с нашими Сушками и Мигами.
Надо быть объективным в оценках, а не придумывать на ходу.