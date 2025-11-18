Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, пишет Газета.RU.
Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.
«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.
Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.
Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
провокация фашистов с нападением на радиостанцию перед 2-й мировой.
Правильно, уже поймали украинцев. Но поляки уже изобрели новую версию: мол эти украинцы работали на Россию. Такой уж народ - готовы через попу наизнанку вывернуться но в любом случае обвинить Россию.
тут и не только регулярно кричат, надо Ж/Д иностранные приложить,чтоб на Украину не шли вагоны с техникой наты.
Откуда вам известно,что диверсия мелкая?
А, поймали двух окраинцев.
Поле планируется до Урала, или дальше?