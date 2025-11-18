Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях

12:48 18.11.2025

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, пишет Газета.RU.

Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию.