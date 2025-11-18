Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, пишет Газета.RU.

Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию.

  2. 18.11.2025, 22:06
    Гость: профессионал

    Правильно, уже поймали украинцев. Но поляки уже изобрели новую версию: мол эти украинцы работали на Россию. Такой уж народ - готовы через попу наизнанку вывернуться но в любом случае обвинить Россию.

  3. 18.11.2025, 19:57
    Гость: как же-с

    тут и не только регулярно кричат, надо Ж/Д иностранные приложить,чтоб на Украину не шли вагоны с техникой наты.

    Откуда вам известно,что диверсия мелкая?

