Госдеп отказывается обсуждать возобновление авиасообщения между РФ и США
В Госдепартаменте США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол России в США Александр Даричев. Дипломат признал, что прогресс в устранении «корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации», застопорился.
«В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов,— сказал Александр Дарчиев. — Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО».
«возобновлении прямого авиа сообщения между Россией и США»
Это будет означать, что чартерам США должны будут восстановить полёты над РФ в Европу или Ю.Восточную Азию.
Зачем это нужно властям РФ? Почему «наш» патриций пытается всё время понравится США и делает перед ними реверансы в стиле поклонов и «променад номер три»?
И так и сяк вокруг Трампа и крутится и прыгает. Смотреть тошно. Вчера Киев пустил три дальнобойные ракеты «ATACMS» по РФ, хотя Трамп на словах «запретил» Киеву это делать, но... Но на самом западе разоблачили это враньё США, когда Трамп сказал «что не знал о решении Киева».
СМИ:
«Факт применения ATACMS важен не только как дальнобойный удар по российской территории. Он автоматически фиксирует прямое участие США. И не абстрактно — а персонально министра обороны США Пита Хегсета. The Wall Street Journal указывал что решение о каждом пуске принимает Хегсет, а сами пусковые установки модифицированы так, что поражение целей на территории РФ возможно только после выдачи американской стороной полного пакета полетных данных.
Reuters - Вашингтон предоставляет Киеву не просто фрагменты разведки, а полный набор ISR-компонентов (спутниковую съемку, маршруты обхода ПВО, целеуказание). Без них ATACMS превращается в обычный неуправляемый боеприпас. Причина — программирование маршрута для обхода эшелонированной российской ПВО требует доступа к закрытым картам рельефа и спутниковым массивам НАТО в реальном времени. Киев таких ресурсов и возможностей не имеет.»
Отказывают в гостеприимстве.
"Кому нужно все ездиют депутаты". А через наземнуюй границу они "ходиют".
Это отсутствие рынка сбыта для российских авиакомпаний. Думаю, что 99.9% россиян волнует благополучие российских авиалиний и всех их смежников.
Прекращение СВО - это поражение, т.к. нацисты останутся у власти. А эти нацисты - марионетки США и ЕС. Моментально там будут базы НАТО, которые потом можно убрать только через ядерную войну. Да поражение России в СВО уже само по себе приведет к распаду России, и никак не приведет к снятию санкций. С проигравших санкции не снимают, а только усиливают.