Госдеп отказывается обсуждать возобновление авиасообщения между РФ и США

15:28 19.11.2025

В Госдепартаменте США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол России в США Александр Даричев. Дипломат признал, что прогресс в устранении «корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации», застопорился.

«В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов,— сказал Александр Дарчиев. — Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО».