Литва остановила транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининградскую область

Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сообщило об остановке транзита грузов российской компании ЛУКОЙЛ в Калининградскую область, пишет ТАСС.

"Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Эгидиюса Лазаускаса.

Ранее компания подчеркивала, что у нее нет непосредственных контактов с ЛУКОЙЛом и его продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы. На завершение договоров отводился переходный период, о чем экспедиторские фирмы были уведомлены в ходе подготовки к введению санкционных мер 31 октября, отметили в компании.

  2. 21.11.2025, 23:56
    Гость: Конкретный базар, братан

    Ща мы этих евротерпил на счётчик натянем. Умеем круто, на России реально проверено. Бамбарбия кергуду!

  3. 21.11.2025, 22:20
    Гость: Россиянин

    Это понятная истерика. Европам и пиндосам "мир" срочно нужен по причине, уже уставшего реальностью, скорого поражения НАТО. Карочь здорово РФ их опустила всех разом;)

