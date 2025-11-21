Литва остановила транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининградскую область
Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сообщило об остановке транзита грузов российской компании ЛУКОЙЛ в Калининградскую область, пишет ТАСС.
"Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Эгидиюса Лазаускаса.
Ранее компания подчеркивала, что у нее нет непосредственных контактов с ЛУКОЙЛом и его продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы. На завершение договоров отводился переходный период, о чем экспедиторские фирмы были уведомлены в ходе подготовки к введению санкционных мер 31 октября, отметили в компании.
