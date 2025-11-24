Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве
Делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, пишет Газета.RU.
«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — написал он и опубликовал текст совместного заявления Украины и США:
«23 ноября 2025 года представители Соединённых Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.
Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и исполненными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и длительного мира.
Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов.
Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.
По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире.
Украинская делегация ещё раз выразила благодарность Соединённым Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую приверженность и неустанные усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.
Украина и Соединённые Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.
Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами в ходе дальнейшего продвижения процесса.
Окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов.
Обе стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу ради достижения мира, который обеспечит Украине безопасность, стабильность и восстановление».
Куда ты торопишься ? Ещё ничего не произошло, кроме того, что Трампа высмеяли.
ВВП, прямо голубь мира с пальмовой ветвью в клюве, летит, летит навстречу миру по-американски на русской земле и к сохранению суверенитета Украины.
Раскритиковал большевиков за "предательский" Брестский мир, а сам, стало быть, близок к "блистательной победе".
Призывы к миру с врагом при незаконченной СВО, при ведении боевых действий не разлагают общество целом, ВС РФ и войска на фронте?!
Не просто так не проводится мобилизация, а воюют контрактники за деньги под видом добровольцев.
Есть же там и добровольцы-патриоты.
А проведешь мобилизацию, вооружишь народ, и как бы не получить еще один 17 год!
Не победа полная и безоговорочная над врагом является целью нынешней власти, целью является сохранение себя, можно и без победы, даже достижением мира с врагами и за счет России.
Все эти планы, в том числе и обнародованный Ермаком, не имеют никакой юридической силы. Это пустые бумажки. Ибо составлены без России.
Им там нечего делать, кроме как писать планы-бумажки?
Планы сейчас пишутся на фронте. И с каждым днем становятся все тяжелее для юкрейн.
Кто тут голос подал ? Наверное тот, кто утверждал, что без Европы ничего не решается. Однако, из содержания статьи видно, что "мирный план" Европы даже не рассматривается. Наверное потому, что в его реализацию никто не верит кроме европейских политиков.
А кто его боится ? А что до Украины, то все верно. Зеленскому лично и его окружению мир не нужен. Они хорошо на военном конфликте зарабатывают.