Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

Коллаж © KM.RU

Делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, пишет Газета.RU.

«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — написал он и опубликовал текст совместного заявления Украины и США:

«23 ноября 2025 года представители Соединённых Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и исполненными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и длительного мира.

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире.

Украинская делегация ещё раз выразила благодарность Соединённым Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую приверженность и неустанные усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.

Украина и Соединённые Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

Окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов.

Обе стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу ради достижения мира, который обеспечит Украине безопасность, стабильность и восстановление». 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2025, 17:47
    Гость: Европеец

    Куда ты торопишься ? Ещё ничего не произошло, кроме того, что Трампа высмеяли.

  2. 24.11.2025, 16:19
    Гость: ГостьВ

    ВВП, прямо голубь мира с пальмовой ветвью в клюве, летит, летит навстречу миру по-американски на русской земле и к сохранению суверенитета Украины.
    Раскритиковал большевиков за "предательский" Брестский мир, а сам, стало быть, близок к "блистательной победе".
    Призывы к миру с врагом при незаконченной СВО, при ведении боевых действий не разлагают общество целом, ВС РФ и войска на фронте?!
    Не просто так не проводится мобилизация, а воюют контрактники за деньги под видом добровольцев.
    Есть же там и добровольцы-патриоты.
    А проведешь мобилизацию, вооружишь народ, и как бы не получить еще один 17 год!
    Не победа полная и безоговорочная над врагом является целью нынешней власти, целью является сохранение себя, можно и без победы, даже достижением мира с врагами и за счет России.

  3. 24.11.2025, 16:14
    Гость: Авоська

    Все эти планы, в том числе и обнародованный Ермаком, не имеют никакой юридической силы. Это пустые бумажки. Ибо составлены без России.
    Им там нечего делать, кроме как писать планы-бумажки?
    Планы сейчас пишутся на фронте. И с каждым днем становятся все тяжелее для юкрейн.

  4. 24.11.2025, 16:07
    Гость: stalker

    Кто тут голос подал ? Наверное тот, кто утверждал, что без Европы ничего не решается. Однако, из содержания статьи видно, что "мирный план" Европы даже не рассматривается. Наверное потому, что в его реализацию никто не верит кроме европейских политиков.

  5. 24.11.2025, 16:05
    Гость: stalker

    А кто его боится ? А что до Украины, то все верно. Зеленскому лично и его окружению мир не нужен. Они хорошо на военном конфликте зарабатывают.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Navy США 060725-N-6581H-035"/>
США против Венесуэлы: руки коротки?
Оркестр Лукашенко: Батька остановил рост цен не дубиной, а взмахом дирижерской палочки
Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая
Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России
Избранное
Дайте Два feat. Читмил «Заткнись, пей и танцуй» (интернет-сингл)
Томшин Бэнд «Калинов мост»
«Вылив ушаты помоев на советское прошлое, многие либералы, сами того не ожидая, распахнули ящик Пандоры»
Твердый воздух и Элина Чернева «Демонстрация запястий»
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Fort Royal «Не ангел, не демон»
Ситуация в Донецке на начало июня: проблемы с водой и обстрелы ВСУ
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
«Эрдоган, как и Путин, тоже читал Киплинга. И видя, что "конкурент по роли" слабеет, сам решил подхватить падающее знамя спасителя цивилизации и белой расы»
Лучший самый день feat. Наконечный «Я остаюсь» (интернет-сингл)
«Ундервуд» восславил «Татьянин день» во имя светлой природы человека
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации