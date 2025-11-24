Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

11:53 24.11.2025

Делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, пишет Газета.RU.

«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — написал он и опубликовал текст совместного заявления Украины и США:

«23 ноября 2025 года представители Соединённых Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и исполненными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и длительного мира.

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире.

Украинская делегация ещё раз выразила благодарность Соединённым Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую приверженность и неустанные усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.

Украина и Соединённые Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

Окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов.

Обе стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу ради достижения мира, который обеспечит Украине безопасность, стабильность и восстановление».