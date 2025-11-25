Макрон: только европейцы могут распоряжаться замороженными активами РФ
Распоряжаться замороженными российскими активами имеет право только Европа, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил радиостанции RTL.
«Только европейцы имеют право сказать <…>, что будет сделано с замороженными российскими активами, находящимися в руках европейцев», – приводит слова Макрона газета «Ведомости».
24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз (ЕС) считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины. По ее словам, ведомство приветствует успехи, достигнутые на первых переговорах по Украине в Женеве.
Пиньо также обратила внимание, что ключевые «красные линии» ЕС остаются прежними: границы Украины не могут быть «изменены силой» и украинская армия не должна быть ограничена внешними требованиями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Одолели шулера
Карта прет им ну а нам- пойду покличу!
Зубы щелкают у них
Видно каждый хочет вмиг
Бросить дело и начать делить добычу!"
В.Высоцкий.
Иначе и быть не может!