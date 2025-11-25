Лавров: Европа упустила шанс внести вклад в урегулирование на Украине

15:34 25.11.2025

Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Когда они сейчас говорят "Не сметь без нас ничего делать" — у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", — приводит его слова РИА Новости.

Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании, отметил Лавров. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия американского лидера Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.

Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.