Лавров: Европа упустила шанс внести вклад в урегулирование на Украине

Стоп-кадр из видеотрансляции

Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Когда они сейчас говорят "Не сметь без нас ничего делать" — у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", — приводит его слова РИА Новости.

Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании, отметил Лавров. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия американского лидера Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.

Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.

Комментарии читателей

  1. 25.11.2025, 23:39
    Гость: Евроазиец

    Никто никого не предавал. СССР не давал свободы народам, поэтому его и убрали

  2. 25.11.2025, 23:28
    Гость: сколько можно юродствовать

    это Мюнхенское соглашение 1938 года.

    Происходящему сейчас АНАЛОГОВНЕТ.

  3. 25.11.2025, 23:25
    Гость: Бедный старина Лавров! Не бережет себя!

    В 75 такие стрессы.
    Так и надорваться можно.
    Дано пора на пенсию.

  4. 25.11.2025, 20:56
    Гость: Лаврову уже 75

    Что он может успеть? Поэтому он спешит. Но спешит ли противник? Нет, он выжидает.

  5. 25.11.2025, 19:23
    Гость: rick

    В отношении этого "мирного плана" имеются исторические аналогии с известным исходом - это Мюнхенское соглашение 1938 года.

Все комментарии (14)
