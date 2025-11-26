Военные совершили государственный переворот в Гвинее-Бисау

Группа военнослужащих в Гвинее-Бисау объявила на пресс-конференции по национальному телевидению, что власть в стране перешла под их контроль, сообщает РБК. Они назвали себя «Главным военным командованием по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка».

Военные свои действия объясняют сговором между руководством страны и наркобаронами. До «восстановления конституционного порядка» в стране они вводят «шесть срочных мер»:

  • отстранение Умару Сисоку Эмбало от должности президента;
  • приостановка выборов в стране;
  • закрытие всех учреждений в стране до дальнейшего уведомления;
  • приостановка работы СМИ;
  • закрытие сухопутных, морских и воздушных границ;
  • комендантский час с 21:00 до 06:00.


Военные обратились к гражданам с призывом избегать любых беспорядков. «Призываем народ Гвинеи-Бисау к спокойствию, сотрудничеству и пониманию всех перед лицом этой серьезной ситуации, вызванной чрезвычайным положением в стране», — говорится в заявлении военных.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало признал факт госпереворота в стране и заявил, что находится под арестом на территории Генштаба. Вместе с ним арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Президент обвиняет в заговоре главу Генштаба армии.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов, официальные результаты планировалось опубликовать в четверг, 27 ноября. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который также объявил о своей победе.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (8)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Уровень жизни и личный комфорт: сила и слабость современной России
© KM.RU, Алексей Белкин
Сенатор обвинил Запад в лживых нарративах о разрухе и коррупции в России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине
Путин прокомментировал мирный план Трампа
Избранное
Гастарбайтерам максимально облегчат получение гражданства России
Группа «Легион» почтила преемственность традиций
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
Слава Ефимов «Не забывай, кто ты такой» (интернет-сингл)
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»
Гарик Сукачев доказал свою любовь к русским народным песням
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
У свободы нет выходных: заслуженного артиста Чельдиева и бизнесмена Коновалова демонстративно карают за борьбу с ковид-фашизмом
Cart-blansh, 10 ноября, «Китайский летчик Джао Да»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации