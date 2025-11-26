Bloomberg выложил стенограммы разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым

09:54 26.11.2025

Bloomberg выложил две стенограммы телефонных разговоров. Одна из них, как утверждается,— это запись разговора посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова. Другая — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Дмитриев прокомментировал последнюю публикацию в соцсети X. Он назвал ее фейком. Также, в ответ на пост Bloomberg, он написал: «Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны», пишет «Коммерсант».

Bloomberg утверждает, что Стив Уиткофф обсуждал с Юрием Ушаковым стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом. Он также якобы предложил разработать мирное предложение из 20 пунктов, подобное ранее представленному в Газе. По данным Bloomberg, звонок состоялся 14 октября.

— Думаю, если мы решим российско-украинский конфликт, все будут прыгать от радости,— якобы сказал Уиткофф.

— Да, вам нужно решить только одну проблему,— якобы ответил ему Ушаков.

— Какую?

— Российско-украинскую войну,— приводит Bloomberg цитаты двух собеседников.

Другой звонок якобы прошел 29 октября. Bloomberg утверждает, что Дмитриев сообщил Юрию Ушакову, что намерен передать Белому дому российский план по урегулированию конфликта. «Вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней»,— якобы сказал Дмитриев.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя публикацию Bloomberg журналисту Павлу Зарубину заявил, что Россия не сливает информацию о конфиденциальных разговорах, это делают другие с целью ухудшить двухсторонние отношения.

Журналист поинтересовался, является ли стенограмма фейком.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров (они закрытый характер носят) я не комментирую. Никто не должен комментировать», — сказал он.

На вопрос, откуда у СМИ такая информация, помощник президента ответил: «Не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы».