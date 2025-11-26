Путин и Лукашенко проводят встречу в Бишкеке
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
Лукашенко заявил о готовности Минска снова принять переговоры по урегулированию на Украине при желании Москвы, сообщает РИА Новости.
Российский лидер находится в Киргизии с государственным визитом. Он продлится с 25 по 27 ноября.
Ранее он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. У российского лидера также запланировано участие в саммите ОДКБ.
Любые встречи президента РФ с Батькой какая бы тема первоначально не обсуждалось заканчиваются одинаково. Батька клянчит деньги и угрожает уйти на сторону ЕС и США и они ему любезно выделяются как единственному и последнему союзнику России. Отдавать никакие долги Батька не собирается.
"Судя по времени это ваш последний высер на сегодня,бо Укрэнерго сообщила об отключении Харьковской Сумской и Полтавской областях. Интересно, скока нонче километров от хахлов зачистили?"
Решающий вопрос, если и зачистили то КАКОЙ ЦЕНОЙ? А так согласно косвенным подсчетам соотношение безвозратных потерь в между ВС РФ и ВСУ 5 к 1, то пять к одному. Так ли это или нет трудно сегодня проверить, но факт есть тот, что так уж сложилось в России исторически, что жизнь отдельного человека,
мало чего стояла. Это и есть суть, если угодно, имперской идеи. А так, вопрос КАКОЙ ЦЕНОЙ достигается данная цель, разумный человек ставит всегда.
-Денех, денех дай!
Бишкек - это палка для перемешивания кумыса.
Поехали олигархи в средневековье. Откуда ушли - туда и пришли. Совсем уже страх потеряли...