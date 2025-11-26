Путин и Лукашенко проводят встречу в Бишкеке

"Судя по времени это ваш последний высер на сегодня,бо Укрэнерго сообщила об отключении Харьковской Сумской и Полтавской областях. Интересно, скока нонче километров от хахлов зачистили?"

----

Решающий вопрос, если и зачистили то КАКОЙ ЦЕНОЙ? А так согласно косвенным подсчетам соотношение безвозратных потерь в между ВС РФ и ВСУ 5 к 1, то пять к одному. Так ли это или нет трудно сегодня проверить, но факт есть тот, что так уж сложилось в России исторически, что жизнь отдельного человека,

мало чего стояла. Это и есть суть, если угодно, имперской идеи. А так, вопрос КАКОЙ ЦЕНОЙ достигается данная цель, разумный человек ставит всегда.