Путин и Лукашенко проводят встречу в Бишкеке

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

Лукашенко заявил о готовности Минска снова принять переговоры по урегулированию на Украине при желании Москвы, сообщает РИА Новости.


Российский лидер находится в Киргизии с государственным визитом. Он продлится с 25 по 27 ноября.

Ранее он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. У российского лидера также запланировано участие в саммите ОДКБ.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2025, 19:17
    Гость: Питон

    Любые встречи президента РФ с Батькой какая бы тема первоначально не обсуждалось заканчиваются одинаково. Батька клянчит деньги и угрожает уйти на сторону ЕС и США и они ему любезно выделяются как единственному и последнему союзнику России. Отдавать никакие долги Батька не собирается.

  2. 26.11.2025, 19:05
    Гость: КАК НАПРАШИВАЕТСЯ))))

  3. 26.11.2025, 18:52
    Гость: rick

    "Судя по времени это ваш последний высер на сегодня,бо Укрэнерго сообщила об отключении Харьковской Сумской и Полтавской областях. Интересно, скока нонче километров от хахлов зачистили?"
    ----
    Решающий вопрос, если и зачистили то КАКОЙ ЦЕНОЙ? А так согласно косвенным подсчетам соотношение безвозратных потерь в между ВС РФ и ВСУ 5 к 1, то пять к одному. Так ли это или нет трудно сегодня проверить, но факт есть тот, что так уж сложилось в России исторически, что жизнь отдельного человека,
    мало чего стояла. Это и есть суть, если угодно, имперской идеи. А так, вопрос КАКОЙ ЦЕНОЙ достигается данная цель, разумный человек ставит всегда.

  5. 26.11.2025, 18:40
    Гость: Sjum

    Бишкек - это палка для перемешивания кумыса.
    Поехали олигархи в средневековье. Откуда ушли - туда и пришли. Совсем уже страх потеряли...

