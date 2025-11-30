Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании по давним уголовным делам, пишет РИА Новости.

Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до оглашения какого-либо решения. Израильский политический источник пояснил агентству, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.

Сам премьер заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе. Целью обвинений против себя он называл его свержение. По его словам, он неоднократно избирался главой правительства Израиля на демократических выборах и получал общественное доверие, чтобы реализовывать исторические задачи.

Ранее канцелярия президента Израиля объявила о получении письма от Дональда Трампа, в котором американский лидер призвал добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху. Герцог в ответ заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.

В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия, слушания начались в декабре 2024 года. Его подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства в новостях. В одном из таких дел речь идет о принятии закона, который бы ограничивал возможности газеты-конкурента.

В другом деле его подозревают в получении дорогих подарков от олигарха и голливудского продюсера Арнона Мильчина. Эксклюзивные сигары и шампанское следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2025, 21:23
    Гость: Юляша

    ...сигары и шампанское почти в 300 тысяч долларов...
    тьфу,гадко-то как....везде носатые одинаковы,одним к... мазаны...

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Уже не 28»: Европейцы лихо кастрировали «мирный план Трампа»
Владислав Фальшивомонетчик. Собственная работа, CC BY 3.0, / commons.wikimedia.org"/>
Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет
Избранное
Левша Пацан «Сутры»
Гудтаймс feat. НАИВ «Я устал» (интернет-сингл)
Наконечный «После меня» (ЕР)
«Пикник», 22 января, «Крокус Сити Холл»
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Танцы на воле «Откровение»
«"Умное голосование". Что творится в мозгах обычного российского гражданина»
Контора Кука «Тир на Спортивной»
«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
Дефляция в экономике
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации