Oxford признал rage bait словом 2025 года

Оксфордский словарь английского языка назвал термин rage bait словом 2025 года. Такое решение последовало после трёхдневного онлайн-голосования, в котором участвовали более 30 тысяч человек, сообщили в Oxford University Press.

Под rage bait понимают интернет-контент, который намеренно провоцирует ярость или возмущение — будь то раздражающие, провокационные или откровенно оскорбительные публикации. Подобные материалы создаются, как правило, для увеличения трафика или привлечения внимания к конкретной странице или аккаунту в соцсетях.

По данным издательства, за прошедший год употребление термина выросло примерно втрое, что и сделало его одним из самых заметных языковых явлений 2025 года.

