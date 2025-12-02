Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о коррупции

16:04 2.12.2025

Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных домах. Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировала ЕС.