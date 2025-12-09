"Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Киеву из-за геноцида в Крыму и в Донбассе"

10:49 9.12.2025

Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, суд даст оценку деяниям ВСУ на этих территориях, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

В своем Telegram-канале он написал, что ранее, в феврале 2022 года, в суд поступил иск со стороны властей Украины с требованием признать нарушением со стороны России Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом Россией специальной военной операции. В 2024 году, по словам Константинова, суд полностью отверг обвинения Украины и оставил на рассмотрении лишь один вопрос - о совершении геноцида самой Украиной.

"Международный суд ООН рассмотрит претензии Российской Федерации к Украине в части организации геноцида населения Крыма и Донбасса. Теперь суд даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками. А это - террор русского населения, массовые убийства, уничтожение православной церкви, русской идентичности, намеренное создание условий, непригодных для жизни русскоязычных", - приводит слова Константинова ТАСС.