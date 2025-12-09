Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Киеву из-за геноцида в Крыму и в Донбассе

Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, суд даст оценку деяниям ВСУ на этих территориях, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

В своем Telegram-канале он написал, что ранее, в феврале 2022 года, в суд поступил иск со стороны властей Украины с требованием признать нарушением со стороны России Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом Россией специальной военной операции. В 2024 году, по словам Константинова, суд полностью отверг обвинения Украины и оставил на рассмотрении лишь один вопрос - о совершении геноцида самой Украиной.

"Международный суд ООН рассмотрит претензии Российской Федерации к Украине в части организации геноцида населения Крыма и Донбасса. Теперь суд даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками. А это - террор русского населения, массовые убийства, уничтожение православной церкви, русской идентичности, намеренное создание условий, непригодных для жизни русскоязычных", - приводит слова Константинова ТАСС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2025, 16:29
    Гость: rick

    "Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Киеву из-за геноцида в Крыму и в Донбассе"
    ---
    Это надо было делать в 2014 году. Смотри здесь: " .. Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго – восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти. Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только. ...". Из "Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации." Сайт " https://www.km.ru/v-rossii/2022/02/06/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/895037-obrashchenie-obshcherossiiskogo-ofitserskogo"

  2. 09.12.2025, 14:45
    Гость: кокоша

    Наверное у него плохо с английским, или его вообще нет. Там четко прописано, что претензии России приняты в рамках иска Украины по части геноцида всего населения в связи с агрессией РФ. А это означает, что эти претензии РФ выглядят как смехотворное оправдания своихъ действий. Тем кто не знаком с международным правом поясняю, что РФ вообще не имеет права подавать претензии на геноцид по Крыму и Донбассу. Это могут в рамках Конституции Украины сделать Законные власти Республики Крым и Донецкой и Луганской областей. И тут ещё вопрос очень существеннный по части многочисленных убийств русских на этих территориях. Надо будет представить стопроцентные факты. А их - ноль. ВСегда говорю, что разбрасываться словами дело не всегда правильное. За время с 2014 года в Крыму пропало безвести 487 человек. Из них 409 крымские татары.

  3. 09.12.2025, 14:31
    Гость: Вьмиьит

    семиты пусть сами спрашивают с семитов за своих семитов
    а у НАС будет(!) спрос за славянорез - и с местных семитов по обе стороны межи и с пр.(исторических и сияющих)
    ибо
    спрос за 17 вечен
    прочие года - дополнение

  4. 09.12.2025, 14:10
    Гость: Сергей Ярославль

    Надо было жаловаться в суд, который дело Долиной рассматривал - уж он-то точно принял бы правильное решение.

  5. 09.12.2025, 14:09
    Гость: Олле

    ...Еще начнут про мировое законодательство рассказывать и как негодники на украине его нарушают.
    Это само собой.Главное будет потом таких как ты уродцев выловить,и сурово покарать.По российскому военному Законодательству.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
kjpargeter / Freepik.com"/>
Евросоюз вступил с США в войну идеологий
Избранное
Этническая чистка как плата за поражение в этнической войне
10 симптомов лейкемии
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
«Ключевая», 30 ноября, «Пушкаревъ»
Всенародный любимец Александр Демьяненко
Amalgama «Back to the 80’s!»
Влажная среда feat. Spank your Monkeys «Почти взрослый» (интернет-сингл)
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений
Время застолья: военнослужащие отобедали говядиной «хозани» и люля-кебабом по алма-атински
«Пикник» приблизил светлое будущее в Оренбурге
2Z «Old School Forever» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации