Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Киеву из-за геноцида в Крыму и в Донбассе
Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, суд даст оценку деяниям ВСУ на этих территориях, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале он написал, что ранее, в феврале 2022 года, в суд поступил иск со стороны властей Украины с требованием признать нарушением со стороны России Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом Россией специальной военной операции. В 2024 году, по словам Константинова, суд полностью отверг обвинения Украины и оставил на рассмотрении лишь один вопрос - о совершении геноцида самой Украиной.
"Международный суд ООН рассмотрит претензии Российской Федерации к Украине в части организации геноцида населения Крыма и Донбасса. Теперь суд даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками. А это - террор русского населения, массовые убийства, уничтожение православной церкви, русской идентичности, намеренное создание условий, непригодных для жизни русскоязычных", - приводит слова Константинова ТАСС.
Это надо было делать в 2014 году. Смотри здесь: " .. Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго – восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти. Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только. ...". Из "Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации." Сайт " https://www.km.ru/v-rossii/2022/02/06/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/895037-obrashchenie-obshcherossiiskogo-ofitserskogo"
Наверное у него плохо с английским, или его вообще нет. Там четко прописано, что претензии России приняты в рамках иска Украины по части геноцида всего населения в связи с агрессией РФ. А это означает, что эти претензии РФ выглядят как смехотворное оправдания своихъ действий. Тем кто не знаком с международным правом поясняю, что РФ вообще не имеет права подавать претензии на геноцид по Крыму и Донбассу. Это могут в рамках Конституции Украины сделать Законные власти Республики Крым и Донецкой и Луганской областей. И тут ещё вопрос очень существеннный по части многочисленных убийств русских на этих территориях. Надо будет представить стопроцентные факты. А их - ноль. ВСегда говорю, что разбрасываться словами дело не всегда правильное. За время с 2014 года в Крыму пропало безвести 487 человек. Из них 409 крымские татары.
семиты пусть сами спрашивают с семитов за своих семитов
а у НАС будет(!) спрос за славянорез - и с местных семитов по обе стороны межи и с пр.(исторических и сияющих)
ибо
спрос за 17 вечен
прочие года - дополнение
Надо было жаловаться в суд, который дело Долиной рассматривал - уж он-то точно принял бы правильное решение.
...Еще начнут про мировое законодательство рассказывать и как негодники на украине его нарушают.
Это само собой.Главное будет потом таких как ты уродцев выловить,и сурово покарать.По российскому военному Законодательству.