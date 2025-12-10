Республиканец в конгрессе предложил вывести США из НАТО

08:48 10.12.2025

Конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законопроект, предусматривающий выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса.

В документе — HR 6508 — отмечается, что нынешнее членство в НАТО якобы не отвечает интересам национальной безопасности Америки.

По версии автора, альянс — пережиток холодной войны, вынуждающий США участвовать в чужих конфликтах. «Мы должны выйти из НАТО и направить ресурсы на защиту нашей страны… Конституция не предполагает постоянное втягивание в зарубежные войны, как предупреждали отцы-основатели», — заявил Масси.

Законопроект обязывает правительство официально уведомить НАТО о выходе, запрещает использование налоговых средств США на финансирование альянса и предусматривает, что европейские государства имеют достаточно ресурсов для собственной обороны.