Республиканец в конгрессе предложил вывести США из НАТО

Конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законопроект, предусматривающий выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса.

В документе — HR 6508 — отмечается, что нынешнее членство в НАТО якобы не отвечает интересам национальной безопасности Америки.

По версии автора, альянс — пережиток холодной войны, вынуждающий США участвовать в чужих конфликтах. «Мы должны выйти из НАТО и направить ресурсы на защиту нашей страны… Конституция не предполагает постоянное втягивание в зарубежные войны, как предупреждали отцы-основатели», — заявил Масси.

Законопроект обязывает правительство официально уведомить НАТО о выходе, запрещает использование налоговых средств США на финансирование альянса и предусматривает, что европейские государства имеют достаточно ресурсов для собственной обороны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»
Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
kjpargeter / Freepik.com"/>
Евросоюз вступил с США в войну идеологий
Избранное
Fetal Decay «Born To Suck. Demo 2020» (CD+медиатор, нашивка, магнит и наклейка)
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Евро-2020: кто виноват и что делать?
Евгений Каргаполов «Мы»
Александр Ф. Скляр приблизил крах англо-саксонской цивилизации
Евгений Ткачук захотел стать Майклом Джексоном на «Фандом Фесте»
В «Полисти» пропадут все печали, беды и болести
Фестиваль «Наука 0+» в стенах московской ветеринарной академии им. Скрябина
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Крематорий «Сладкий Элвис»
Бесы под личиной «звезд» ополчились на батюшку из «Голоса»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации