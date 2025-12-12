Посла России вызвали в МИД Германии из-за обвинений в кибератаках
Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS), пишут "Ведомости".
В Берлине заявили, что Россия пыталась повлиять на итоги последних федеральных выборов и продолжает дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии. По мнению правительства ФРГ, цель таких действий – расколоть немецкое общество и подорвать доверие к государственным институтам.
Российские власти пока эти обвинения не комментировали.
что можно сказать? Если это действительно так, МОЛОДЦЫ РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ!!!
МИД РФ не вызвал посла США в 2023 (Линн Трейси) году по поводу передачи разведданных противной стороне-ВСУ?
Так и будем дружить семьями?
не добили нацистов.
ваши доказательства?»
А зря не комментировали. Надо было германским властям просто средний палец продемонстрировать.