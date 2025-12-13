ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.
В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".
Согласно источнику агентства, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.
Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия, устроенного одной из дипмиссий.
Если и азиаты с африканцами потом перестанут жать, можно ресурсы сплавлять марсианам. Не всё потеряно!
Мне 82, 32 года после предательства СССР, живу сними вроде свои, а нет, Советские, как не крути порядком лучше. Европейцы другие, не могу согласиться пусть в кавычках, с "просвещенной моралью"- я, с оговоркой сказал бы так, НЕЗАСЛУЖЕННО и НЕОПРАВДАНО заносчивые......
Ничего страшного! Путин исправно снабдит обиженную Европу российским газом и еще триллиончиком долларов российских денег- чтобы они не отравляли российскую экономику.
На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.
Они это называют "просвещенной моралью". Людоеды и пираты. А мы до сих пор не поняли, ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ варварство...