ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

15:42 13.12.2025

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.

В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".

Согласно источнику агентства, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.

Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия, устроенного одной из дипмиссий.