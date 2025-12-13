ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.

В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".

Согласно источнику агентства, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.

Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия, устроенного одной из дипмиссий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2025, 23:41
    Гость: Не плачьте

    Если и азиаты с африканцами потом перестанут жать, можно ресурсы сплавлять марсианам. Не всё потеряно!

  2. 13.12.2025, 21:22
    Гость: так

    Мне 82, 32 года после предательства СССР, живу сними вроде свои, а нет, Советские, как не крути порядком лучше. Европейцы другие, не могу согласиться пусть в кавычках, с "просвещенной моралью"- я, с оговоркой сказал бы так, НЕЗАСЛУЖЕННО и НЕОПРАВДАНО заносчивые......

  3. 13.12.2025, 21:09
    Гость: Лучезар

    Ничего страшного! Путин исправно снабдит обиженную Европу российским газом и еще триллиончиком долларов российских денег- чтобы они не отравляли российскую экономику.

  4. 13.12.2025, 20:54
    Гость: В.С. Черномырдин

    На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

  5. 13.12.2025, 19:07
    Гость: Старый

    Они это называют "просвещенной моралью". Людоеды и пираты. А мы до сих пор не поняли, ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ варварство...

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости
Стоп-кадр видео
Песков ответил на слова Мерца о желании Путина «восстановить СССР»
© KM.RU, Алексей Белкин
Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине
Избранное
Как приготовить курицу в духовке целиком?
Крематорий «XL. Live»
«Гудтаймс», 3 мая, Sherwood pub (Мытищи)
Tabasco Band «Это мой город» (интернет-сингл)
Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов
Ермен Анти помянул жертв январских событий в Казахстане 2022 года
Черноплодная рябина: коротко и главном
Игорь Растеряев, 11 апреля, Gipsy
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
Кинопремьера «Все везде и сразу»: платить налоги — мой девиз, жить в мультимире — мой каприз
Кро-маньон «Live in Vostok» (CD+MC)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации