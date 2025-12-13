МИД Турции потребовал прекратить удары по портам на Черном море
МИД Турции призвал к немедленному прекращению боевых действий на Украине после удара по контейнеровозу в Черноморске Одесской области.
«Мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения по предотвращению эскалации в Черном море, включая обеспечение безопасности судоходства и приостановку нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру обеих сторон», — цитирует сообщение МИД Турции «Парламентская газета».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в порту Черноморска было атаковано иностранное судно. В МИД Украины сообщили, что было повреждено судно под флагом Турции, перевозившее электрогенераторы.
В турецком МИД сообщили, что экипаж и водителей грузовиков на борту судна эвакуировали, в результате атаки никто из граждан Турции не пострадал.
Российские провоенные паблики сообщали, что по судну был нанесен удар баллистической ракетой.
