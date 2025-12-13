МИД Турции потребовал прекратить удары по портам на Черном море

МИД Турции призвал к немедленному прекращению боевых действий на Украине после удара по контейнеровозу в Черноморске Одесской области.

«Мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения по предотвращению эскалации в Черном море, включая обеспечение безопасности судоходства и приостановку нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру обеих сторон», — цитирует сообщение МИД Турции «Парламентская газета».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в порту Черноморска было атаковано иностранное судно. В МИД Украины сообщили, что было повреждено судно под флагом Турции, перевозившее электрогенераторы.

В турецком МИД сообщили, что экипаж и водителей грузовиков на борту судна эвакуировали, в результате атаки никто из граждан Турции не пострадал.

Российские провоенные паблики сообщали, что по судну был нанесен удар баллистической ракетой.

  1. 13.12.2025, 19:29
    Гость: И туркам поилитело

    Как гутарят свидомые, англичанка катера дроны, под прикрытием турок поставляет. Заслужили.

  2. 13.12.2025, 18:55
    Гость: Старый

    О, вон как раздухарились османы. Наш Пахан снова с их Султаном в дёсна жахался, вот и считают, что ничего им не будет. А что вы забыли в портах некоей "украины"? Или вам понравилось, как В ВАШИХ портах хихилики жахают по чужим судам?

  5. 13.12.2025, 18:03
    Гость: Гунька

    Приказ: гасите всех кто идет в-из-на укропрейх,Господь (или Нептун?) разберет своих :))

Все комментарии (20)
