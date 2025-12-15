США и Украина достигли прогресса в первый день переговоров

10:04 15.12.2025

Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - цитирует заявление "Интерфакс".

В нем отмечается, что встреча продолжалась пять часов, в понедельник обсуждение продолжится.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье для переговоров по украинскому урегулированию.