США и Украина достигли прогресса в первый день переговоров
Первый день переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине завершился "значительным прогрессом", заявил Уиткофф.
"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", - цитирует заявление "Интерфакс".
В нем отмечается, что встреча продолжалась пять часов, в понедельник обсуждение продолжится.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье для переговоров по украинскому урегулированию.
Они договариваются как облапошить Россию.Они могут подписать любую бумагу чтобы заново вооружить Украину и начать заниматься террором -новые Минские соглашения с отложенным и более кровавым столкновением с участием западных войск.Они уже сейчас официально готовятся к войне с Россией через 3-4 года.
Два представителя Трампа уговаривают Зе дать согласие на план Трампа так как это единственный способ сохранить куевскую нацистский режим и в дальнейшим США вернут отданные "ахрессору" Донбасс и другие территории, а Юкрейн примут в ЕС и в НАТО. Однако проблема тут не только в территориях, а в самой судьбе пророченного презика Зе который, несмотря на свою глупость, прекрасно понимает что его бандеровцы замочат как предателя и никакие гарантии США его не спасут.
Ждем завтра продолжение условий сделки по Украине хотя трезвые политики понимают что она просто временное перемирие.
Что надо говорить о Купянске?
дела там плохи у ВСУ, поэтому и молчат.