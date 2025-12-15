Bild узнал о готовности Украины к выборам через 100 дней и отказу от НАТО

13:23 15.12.2025

Украина готова согласиться на проведение выборов в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО в рамках мирного соглашения, пишет РБК со ссылкой на издание Bild.

Эти два пункта содержатся в американском мирном плане, Киев может принять их при определенных обстоятельствах. Однако, как пишет Bild, украинские власти все еще не готовы отказаться от претензий на Донбасс, но согласны на «заморозку» нынешней линии соприкосновения.

Москва отвергает такую возможность и требует вывода украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

При этом, по данным Politico, Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.