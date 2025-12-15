Bild узнал о готовности Украины к выборам через 100 дней и отказу от НАТО
Украина готова согласиться на проведение выборов в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО в рамках мирного соглашения, пишет РБК со ссылкой на издание Bild.
Эти два пункта содержатся в американском мирном плане, Киев может принять их при определенных обстоятельствах. Однако, как пишет Bild, украинские власти все еще не готовы отказаться от претензий на Донбасс, но согласны на «заморозку» нынешней линии соприкосновения.
Москва отвергает такую возможность и требует вывода украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.
При этом, по данным Politico, Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Однако, как пишет Bild, украинские власти все еще не готовы отказаться от претензий на Донбасс, но согласны на «заморозку» нынешней линии соприкосновения"
---
С большой вероятностью переговорщикам с украинской стороны придется в той или иной степени с этим требованием согласиться. Дело в том, что
США имеют мощный рычаг давления как на Р.Умерова так и на В.Зеленского. По порядку. Это коррупционная афера названная "Миндич-Гейт" -
где замешаны высшие чины администрации В.Зеленского, включая главу его Оффиса (Оффиса Президента) А.Ермака, самого приближенного высшего чиновника администрации В.Зеленского (его Зеленский вынужден был уволить), других представителей включая и Р.Умерова. Дело в том, что ФБР(США) вело прослушку за наблюдения за коррупционерами с весны 2024 года совместно с НАБУ (Украина), собрало соотв. информацию
или компромат как Р.Умерова так и В.Зеленского, который не мог не знать об этом. Кроме того, сам Р.Умеров имеет вид на жительство в США, там живет его семья, во Флориде имеют недвижимость. В.Зеленский имеет недвижимость в Лондоне. Коротко так: Ни Р.Умерову ни В.Зеленскому деваться некуда. Здесь или .. или. Как к этому отнесутся в Украине - другой вопрос.
ураинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Переговоры шли в Берлине и длились около двух часов.
По данным западной прессы, в частности AFP, представители Вашингтона спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на сегодняшней встрече собирались настаивать на полном выводе украинских войск из Донбасса, а Зеленский намеревался и дальше отказываться от этого. Также AFP сообщило, что Украина стремится убедить США остановить войну по линии фронта.
Решение о выдаче Украине репарационного кредита за счет российских замороженных активов, которое может быть принято на этой неделе Европейским Союзом, если удастся договориться его членам, в европейских СМИ и в заявлениях европейских политиков часто подается как сигнал о том, что Европа - самостоятельный игрок, которого нельзя игнорировать в вопросах Украины.
. Выдача кредита сделает малореалистичным скорое окончание войны. Скорое окончание войны возможно только в случае, если одна из сторон пойдет на уступки, которые могут быть следствием либо резкого ухудшения военной ситуации вроде обвала фронта, либо результатом давления на одну или обе воюющие стороны внешних сил. На Россию у Дональда Трампа и Запада в целом нет таких рычагов влияния, которые бы заставили её в самое ближайшее время пойти на уступки. Украина лишится наиболее понятного ресурса для послевоенного восстановления, которым являются замороженные в Европе российские активы. Согласно американскому плану, часть из них должна пойти на послевоенную реконструкцию Украины.
утверждает автор статьи в КМ.Как и автор,те кто отвергают и хотят "до победного!" сидят дома ,наподобие слесаря-маршала Ворошилова.Достаточно сформировать на подобие рыцырсих=дворянсих полков соединения из Соловьевых,Симоньян и прочих детей,отправив их на фронт,а руководство силовиков разместить в Белгороде,уверен,картина на фронтах изменилась бы в считанные дни.
Первое. К тому времени Зеленский расчистит политическую поляну и устранит своих конкурентов. Так что особой надежды на эти выборы мы питать не можем. Кроме того, среди его конкурентов практически нет ни одного, кто хоть как-то готов был бы налаживать отношения с Россией. А менять шило на мыло нет смысла. Второе. А зачем им членство в НАТО, если этот альянс их и так снабжает оружием и боеприпасами по полной ? При такой поддержке официальное членство и оформлять не надо.