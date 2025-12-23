В Турции разбился частный самолет начальника генштаба армии Ливии

В Турции нашли обломки лайнера, в котором был глава Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, сообщил портал Airporthaber.

"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, были обнаружены обломки самолета, пропавшего с радаров", — цитирует публикацию РИА Новости.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию. Глава ПНЕ Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о гибели аль-Хаддада и его сопровождающих. Всего на борту было пять пассажиров.

На месте обнаружения фрагментов продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, министерства транспорта и инфраструктуры и МВД.

Связь с частным самолетом главы Генштаба пропала после вылета из Анкары около 20:52 мск. Очевидцы сообщали о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога. Как писало агентство İHA, он мог быть вызван падением лайнера.

