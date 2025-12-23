Южнокорейская ракета Hanbit-Nano разбилась сразу после старта

Первая коммерческая космическая ракета Южной Кореи Hanbit-Nano, разработанная частной компанией Innospace, потерпела аварию вскоре после запуска.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел во вторник, 23 декабря, во время старта с бразильского космодрома Алкантара.

Запуск был выполнен около 10:13 по местному времени. Уже на этапе набора высоты специалисты зафиксировали отклонение траектории от расчетной, после чего система мониторинга указала на возникновение аномалии. По информации компании-разработчика, носитель упал на землю примерно через полминуты после старта.

Ракета рухнула в пределах установленной зоны безопасности на территории космодрома. Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.

Hanbit-Nano должна была вывести на низкую околоземную орбиту высотой около 300 километров пять малых спутников. В случае успешной миссии Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, сумевшей осуществить коммерческий вывод клиентского аппарата в космос.

