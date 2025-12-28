"Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским"

20:04 28.12.2025

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в Truth Social, сообщает РБК.

Беседа была «хорошей и очень продуктивной», отметил Трамп.

Начало встречи с Зеленским запланировано на 21:00 мск. Спустя час, в 22:00 мск они созвонятся с лидерами стран Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что телефонный разговор двух лидеров состоялся недавно.