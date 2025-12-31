Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг скончалась в 35 лет

09:04 31.12.2025

Татьяна Шлоссберг, журналистка и внучка 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, умерла во вторник в возрасте 35 лет после продолжительной борьбы с острым миелоидным лейкозом. О её смерти сообщила семья в социальных сетях.

Шлоссберг была известна как журналист и автор публикаций, посвящённых вопросам экологии, изменения климата и влияния потребительских привычек на окружающую среду. Она сотрудничала с рядом ведущих американских изданий и получила профессиональное признание за аналитический подход и умение говорить о сложных темах на доступном языке.

О своём диагнозе — острой форме миелоидной лейкемии с редкой генетической мутацией — Татьяна открыто рассказала осенью в авторском материале. В тексте она подробно описывала течение болезни, лечение и личный опыт борьбы с тяжёлым заболеванием. В течение более чем года она проходила интенсивную терапию, включая курсы химиотерапии и пересадки костного мозга, однако болезнь продолжала прогрессировать.

Татьяна Шлоссберг была дочерью Кэролайн Кеннеди — дипломата и дочери президента Кеннеди — и писателя и дизайнера Эдвина Шлоссберга. У неё остались муж Джордж Моран и двое детей.