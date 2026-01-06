Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро

Суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, пишет РИА Новости.

"Я честный человек. <…> Я остаюсь президентом моей страны", — приводит CNN слова венесуэльского лидера из зала заседания.

Как пишет Reuters, Мадуро не признал себя виновным по делу о наркотерроризме в США. Судья обязал политика предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу. По данным NYT, он заявил в суде, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.

Адвокат Барри Поллак заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, которые требуют внимания. При этом он добавил, что президент пока не просит об освобождении. По информации телеканала CNN, запрос об освобождении под залог будет подан позднее.

Мадуро и его жена также запросили консульский визит.

Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

  1. 06.01.2026, 13:02
    Гость: Путник

    Лидер оппозиции Венесуэлы предложила Трампу свою Нобелевскую премию
    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать президенту США Дональду Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира, после того как 3 января американские военные захватили главу Венесуэлы Николаса Мадуро.
    ----
    конечно с Меланьей ей не сравниться, не конкурент.

  3. 06.01.2026, 12:04
    Гость: сергей-57

    какой конфуз !!
    рыжий балбес схватил мадуру и поволок в нью-йоркский суд.
    а 92-двух летний судья, прожжённый юрид. волк, заявил, что нет никакого обвинительного материала, кроме басен ржавого клоуна !!
    отложили процесс на 2027 год.
    а там или фальсифицируют улики, или отпустят по-тихому.
    вместе с женой....

