Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике.
«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – приводит слова Трампа газета «Ведомости».
Американский глава не назвал сроки возможного начала таких операций.
5 января Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать». Он напомнил, что неоднократно предлагал помощь американских войск президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.
Комментарии читателей Оставить комментарий
