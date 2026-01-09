Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – приводит слова Трампа газета «Ведомости».

Американский глава не назвал сроки возможного начала таких операций.

5 января Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать». Он напомнил, что неоднократно предлагал помощь американских войск президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2026, 20:21
    Гость: дан

    не родители а дедушка с бабушкой Родители родились в Мексике Надо знать предмет если начал писать

  3. 09.01.2026, 19:36
    Гость: Сидор Карпыч

    ..Недавно задержали 1 тонну(!) героина уже на ирано-армянской границе и Ильхлам резко начал дружить ...
    Он там нАбольший,и все сливки с наркоторговли снимает и имеет ОН,что вполне естественно.Все эти ребята воруют кланами и династиями,как веками воровали всякие султаны и их прихвостни.После Революции "тов.Суховы" вытаскивали все эти будущие республики за шиворот из раннего нищего средневековья,а теперь они туда погружаются ОПЯТЬ.
    Да и фиг с ними.Все равно,как ни крути продадутся Америке - она теперь богаче и сильнее.

  4. 09.01.2026, 18:10
    Гость: Сидор Карпыч

    ...Скорее всего они повернут гневный взгляд на гринго-на белых! ...
    Да и то верно :пора ОТДАТЬ законные мексиканские земли - Техас,Калифорния обратно их Хозяевам.Верните мексиканское взад.

  5. 09.01.2026, 18:01
    Гость: Алиев

    из крупнейших наркобаронов на Южном Кавказе! В студентческие годы его много раз полумертвого и обкуренного вытаскивала из турецких казино охрана Гейдара Алиева, его пахана! А когда пришёл к власти то занялся перевалкой героина из Афгана в Европу через Рашу. Недавно задержали 1 тонну(!) героина уже на ирано-армянской границе и Ильхлам резко начал дружить с Пашиняном пока расследование откуда-куда-кому продолжается в Ереване....

Все комментарии (26)
