Во время беспорядков в Иране погибли более 500 человек

00:45 12.01.2026

С начала массовых протестов в Иране погибли свыше 500 человек. Об этом, ссылаясь на находящуюся в США правозащитную организацию Human Rights Activist News Agency (HRANA), сообщает Associated Press (AP).

По данным активистов HRANA, число погибших составляет по меньшей мере 538 человек. Из них 490 участников протестов и 48 сотрудников силовых структур. Более 10,6 тыс. человек подверглись аресту, пишет Газета.RU.

11 января власти Ирана объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе беспорядков. К мероприятиям планирует присоединиться президент страны Масуд Пезешкиан.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.