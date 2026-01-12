Во время беспорядков в Иране погибли более 500 человек
С начала массовых протестов в Иране погибли свыше 500 человек. Об этом, ссылаясь на находящуюся в США правозащитную организацию Human Rights Activist News Agency (HRANA), сообщает Associated Press (AP).
По данным активистов HRANA, число погибших составляет по меньшей мере 538 человек. Из них 490 участников протестов и 48 сотрудников силовых структур. Более 10,6 тыс. человек подверглись аресту, пишет Газета.RU.
11 января власти Ирана объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе беспорядков. К мероприятиям планирует присоединиться президент страны Масуд Пезешкиан.
28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.
Если бы в СССР были такие же руководители, то СССР процветал бы и поныне. Вот в Китае такие же руководители, настоящие коммунисты.
СССР ПОСТРОИЛ металлургический комплекс в Исфахане. В те же годы в Иране при участии Советского Союза были построены тракторный завод в Тебризе и машиностроительное предприятие в Эраке, а также реализованы разного роды проекты, включая возведение трансиранского газопровода и гидроузла Аракс на границе с Азербайджаном. Кроме того, Иран заключил с СССР ряд контрактов на покупку вооружения.Вот и не пойму, почему нынешние большевики и атеисты Плохишкины так яростно оддерживают власть мракобесов в Иране?
Неужто первый канал и чебурнет не объяснили?
Погибших больше 6 тысяч…
Россия, октябрь-93.