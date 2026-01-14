На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

22:35 14.01.2026

На Кипре 14 января предположительно обнаружен труп экс-главы «Уралкалия» 56-летнего Владислава Баумгертнера. Бизнесмен и любитель экстремальных восхождений, скорее всего, сорвался со скалы. Поскольку тело получило многочисленные повреждения, для опознания может потребоваться ДНК-экспертиза, пишет «Коммерсант».

В районе поселка Писсури, административно относящегося к Лимасолу, завершилась операция по поиску Владислава Баумгертнера, который пропал еще 7 января. В тот день бизнесмен, давно проживающий в Лимасоле, отправился на такси в прибрежный район, чтобы полазать по скалам. Тогда же, согласно биллингу соединений, его мобильник в последний раз появился в сети.

После того, как Баумгертнер не вернулся домой, последовало заявление в полицию. Помимо нее на поиски предпринимателя отправились спасатели, добровольцы, а также военнослужащие с британской авиабазы. Последние активно использовали дроны, позволившие проводить наблюдение у труднодоступных скал мыса Аспро, где и пропал Баумгертнер.

В результате было обнаружено сильно поврежденное при падении с высоты тело мужчины. По сообщениям кипрских СМИ, опознать визуально погибшего будет довольно сложно, поэтому скорее всего для идентификации потребуется ДНК-экспертиза. Подозревать, что смерть бизнесмена была криминальной, у полиции пока нет оснований, говорят ее представители.