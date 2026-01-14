На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

На Кипре 14 января предположительно обнаружен труп экс-главы «Уралкалия» 56-летнего Владислава Баумгертнера. Бизнесмен и любитель экстремальных восхождений, скорее всего, сорвался со скалы. Поскольку тело получило многочисленные повреждения, для опознания может потребоваться ДНК-экспертиза, пишет «Коммерсант».

В районе поселка Писсури, административно относящегося к Лимасолу, завершилась операция по поиску Владислава Баумгертнера, который пропал еще 7 января. В тот день бизнесмен, давно проживающий в Лимасоле, отправился на такси в прибрежный район, чтобы полазать по скалам. Тогда же, согласно биллингу соединений, его мобильник в последний раз появился в сети.

После того, как Баумгертнер не вернулся домой, последовало заявление в полицию. Помимо нее на поиски предпринимателя отправились спасатели, добровольцы, а также военнослужащие с британской авиабазы. Последние активно использовали дроны, позволившие проводить наблюдение у труднодоступных скал мыса Аспро, где и пропал Баумгертнер.

В результате было обнаружено сильно поврежденное при падении с высоты тело мужчины. По сообщениям кипрских СМИ, опознать визуально погибшего будет довольно сложно, поэтому скорее всего для идентификации потребуется ДНК-экспертиза. Подозревать, что смерть бизнесмена была криминальной, у полиции пока нет оснований, говорят ее представители.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2026, 23:44
    Гость: Бобёр

    Ну что дерипаски, грефы, кириенки - хотите также? Заботливое МИ-6 вас всех успокоит. Некоторым придется помучиться конечно.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
В Иране полностью отключили интернет
ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Терпеть и молчать: танкеры – наши новые «красные линии»?
Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»
Избранное
Вокалист «Гран-Куража» показал акробатический трюк на презентации альбома
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
Теуникова & КоМПОзит «Русская миля»
Солист «Гудтаймс» объяснил, за что Таню Буланову наградили медалью
«Мастер» 35 лет, 25 ноября, «Известия Hall»
Западный фронт и друзья «Встретимся. Песни группы Адаптация»
Паук устроил «Вальпургиеву ночь» на «Крематории»
Ария «Когда настанет завтра»
Матрица, 22 марта, «Мумий Тролль Music Bar»
Бич современного поколения: авитоминоз
Дежа вю: очень сильно теракт в Афганистане начинает напоминать теракт 911, который якобы совершила группировка Бен Ладена
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации