Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.
Планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.
По словам источников агентства, Уиткофф и Кушнер планируют представить Путину новую версию плана по завершению украинского конфликта. Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине после урегулирования.
Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в прошлом году. Источники сообщили агентству, что пока не ясно, как президент РФ может воспринять вторую встречу с ними, и это является основным препятствием для назначения даты поездки.
Помните такую рубрику - ИКД :имитация кипучей деятельности :)
"поля переговоров" - райские кущи представителей высоких договаривающихся сторон
че?
нее, не народов, - помазаннеков божиих
(ну, это как оне себя видят)
Сколько раз "нашего?" "гаранта" "обманывали"? А он всё "обманывается"...
Как там у Пушкина в стихотворении "Признание", - "Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад"...
кого обмануть хотят?
В наше время видео-интернета зачем туда-сюда болтаться ,чтобы в очередной раз нести всякую пургу ?
Сказано ясно - нацисты-бендеровцы будут аннигилированы ЛЮБОЙ ценой.И их подельники также будут покараны.