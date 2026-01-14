Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.

По словам источников агентства, Уиткофф и Кушнер планируют представить Путину новую версию плана по завершению украинского конфликта. Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине после урегулирования.

Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в прошлом году. Источники сообщили агентству, что пока не ясно, как президент РФ может воспринять вторую встречу с ними, и это является основным препятствием для назначения даты поездки.

  2. 14.01.2026, 15:08
    Гость: Плвнвлелв

    "поля переговоров" - райские кущи представителей высоких договаривающихся сторон
    че?
    нее, не народов, - помазаннеков божиих
    (ну, это как оне себя видят)

  3. 14.01.2026, 14:59
    Гость: Неужели непонятно?

    Сколько раз "нашего?" "гаранта" "обманывали"? А он всё "обманывается"...
    Как там у Пушкина в стихотворении "Признание", - "Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад"...

  5. 14.01.2026, 14:32
    Гость: Оллес

    В наше время видео-интернета зачем туда-сюда болтаться ,чтобы в очередной раз нести всякую пургу ?
    Сказано ясно - нацисты-бендеровцы будут аннигилированы ЛЮБОЙ ценой.И их подельники также будут покараны.

