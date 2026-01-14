Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным

12:51 14.01.2026

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.

По словам источников агентства, Уиткофф и Кушнер планируют представить Путину новую версию плана по завершению украинского конфликта. Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине после урегулирования.

Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в прошлом году. Источники сообщили агентству, что пока не ясно, как президент РФ может воспринять вторую встречу с ними, и это является основным препятствием для назначения даты поездки.