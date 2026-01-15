США захватили шестой танкер из Венесуэлы

17:17 15.01.2026

Вооруженные силы США захватили шестой по счету танкер, занимавшийся транспортировкой нефти из Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на двух неназванных американских должностных лиц, агентство уточнило, что эта операция прошла в Карибском море. Название судна не приводится.

В Южном командовании ВС США и центральном аппарате Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию. В Береговой охране США заявили ТАСС, что направляют все такого рода запросы в Белый дом.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.