США захватили шестой танкер из Венесуэлы
Вооруженные силы США захватили шестой по счету танкер, занимавшийся транспортировкой нефти из Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ссылаясь на двух неназванных американских должностных лиц, агентство уточнило, что эта операция прошла в Карибском море. Название судна не приводится.
В Южном командовании ВС США и центральном аппарате Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию. В Береговой охране США заявили ТАСС, что направляют все такого рода запросы в Белый дом.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.
Ну так купить им не на что. Вот и тырят по мелочи.
кто сомневается в кристальной честности пендосов,все то найдено,естественно будет передано народу Венесуэлы,не так ли безымянный автор?!
Полторы тонны золота? И несчастный Мадуро решился отправить его на танкере с двумя десятками экипажа, большинство из которых украинцы, а капитан - грузин. От вашей утечки разит за версту и не золотом.
при чём тут =венесуэльский пират Мадуро, вернее пытался довезти до МурмАнска.=
А при чём тут украинец из Одессы Виктор Артёмов, кеп-грузин и жОсткие заявления Марии Захаровой??
Понятно что Илан-Олег Шор,нам его тут подбрасывали)
ни при чём, хоть имеет гражданство РФ.
Получается и флага не было. Только нарисованный. Ерунда какая-то.