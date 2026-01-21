В Кремле ожидают разъяснения слов Трампа о наличии у США нового оружия
В Кремле надеются на разъяснения со стороны США по поводу слов американского президента Дональда Трампа о наличии у его страны некоего оружия, неизвестного миру, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать объяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", - приводит его слова "Интерфакс".
"У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации, они выполняют свою работу", - отметил Песков
Так он ответил на вопрос, вызвали ли опасения у России слова Трампа о том, что США обладают оружием, о котором неизвестно остальному миру.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С языка снимаете)))За свои слова он точно не отвчает.
Скорей бы он ушел, надоел)))))))
Кусочек совета. Флаг СССР чтоб под рукой был, и желтый(золотой) фломастер, звёздочки дорисовывать.
Канада- госрезерв США. А армия Канады- аналог ВОХРовцев в тулупах.
Странно. Г.К.Жуков тоже считал, что много больше. Что, в РФ его очередной раз сочли антипартийным элементом? И почему бы не конвертировать? Воевать на Шерманах, Ли, Матильдах, Черчилях, P-39, А-20 сподручнее, чем с трехлинейкой, и когда присадки к авиационному бензину есть, и капсюля из чего делать, нет? И вообще, это была не их война. Не американцев. Не сглупи, австрийский художник с решением еврейского вопроса, осталась бы КА один на один с вермахтом. Может быть отмахались, а может и нет. Вы лично, историю ВОВ по какому изданию учили? По шести, или по двенадцатитомнику? Или вовсе- по телевизору? Кстати в первую, В.Вильсон послал миллион американских войск в 1917, что и решило исход, в отличие от пришедших к власти большевичков. На КМ появлялся плакат "Всё на защиту Петрограда!", де мол не похабный мир с репарациями, а сопротивление тевтонцам. Одна незадача- плакат был посвящён защите от Юденича. Дезертировали с германского фронта.
Лучше бы посейдон применили