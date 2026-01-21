В Кремле ожидают разъяснения слов Трампа о наличии у США нового оружия

13:16 21.01.2026

В Кремле надеются на разъяснения со стороны США по поводу слов американского президента Дональда Трампа о наличии у его страны некоего оружия, неизвестного миру, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать объяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", - приводит его слова "Интерфакс".

"У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации, они выполняют свою работу", - отметил Песков

Так он ответил на вопрос, вызвали ли опасения у России слова Трампа о том, что США обладают оружием, о котором неизвестно остальному миру.