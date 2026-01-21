Трамп пообещал не забирать Гренландию силой
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией, а настаивает на немедленных переговорах, чтобы еще раз обсудить вопрос о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.
«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», — приводит его слова РБК.
«Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы», — отметил Трамп.
По словам американского президента, кроме Соединенных Штатов никакая из стран НАТО не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии. Дональд Трамп напомнил, что в годы Второй мировой войны Дания пала за шесть часов. США ради Дании защитили Гренландию от нацистской Германии, а затем сделали глупость, отдав остров королевству, заявил он.
«Я прошу просто кусок льда, расположенный в неудачном месте, который может сыграть критическую роль в вопросе безопасности», — цитирует Трампа Газета.RU. Президент США указал, что Вашингтон хочет разместить в Гренландии часть системы ПВО «Золотой купол».
США «запомнят», если Дания откажется продать Гренландию, предупредил Трамп. В случае же заключения сделки Вашингтон будет «очень благодарен».
Комментарии читателей Оставить комментарий
что рыжий будет делать с луной?
Дания сдает Китаю остров в аренду на 50 лет (или варианты).
(ранее — авиабаза Туле) — космическая база США на севере Гренландии. Является самой северной базой США, находясь в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса.
Трамп - "стыдливый марксист", истинные цели насчёт острова не раскрывает.