Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби

Администрация американского президента Дональда Трампа назвала первый день переговоров в Абу-Даби продуктивным, сообщили телеканал NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РБК.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов в вРФ - ред.), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

Перед переговорами Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевая тема встречи заключается в контроле над территориями на востоке Украины.

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности», — сказал изданию собеседник.

Reuters также пишет, что никаких признаков компромисса по территориальному вопросу на переговорах не наблюдалось. 

Сегодня, 24 января, стартовал второй день переговоров по Украине в Абу-Даби, встречи проходят в разных форматах.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение
Американцы зачищают поле
Собрать геномы всех граждан? Зачем в России хотят расширить генетическое тестирование младенцев
Telegram/МИД РФ
Лавров заявил о риске разрушения НАТО
Избранное
SaveDave «Худи серого цвета» (интернет-сингл)
Оркестр «Глобалис» спас лидера «Крематория»
Борода Бабая «Легенды мрачного города»
Vere Dictum «Тетрадь смерти» (acoustic version)
Лидер «Монгол Шуудана» отказался поздравлять жену «Водкой без пива»
Аборт мозга «Надо бороться» (сингл)
Сергей Воронов и The Crossroadz, 13 июля, «16 Тонн»
Мара вспомнила о нижегородцах, пришедших «вычищать нечисть» из Москвы
Бранимир «Жизнь и смерть Скруджа Макдака»
ДМЦ «Купите» (интернет-сингл)
Русская Правда «Не война» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации