Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби

12:45 24.01.2026

Администрация американского президента Дональда Трампа назвала первый день переговоров в Абу-Даби продуктивным, сообщили телеканал NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РБК.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов в вРФ - ред.), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

Перед переговорами Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевая тема встречи заключается в контроле над территориями на востоке Украины.

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности», — сказал изданию собеседник.

Reuters также пишет, что никаких признаков компромисса по территориальному вопросу на переговорах не наблюдалось.

Сегодня, 24 января, стартовал второй день переговоров по Украине в Абу-Даби, встречи проходят в разных форматах.