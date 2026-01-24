Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби
Администрация американского президента Дональда Трампа назвала первый день переговоров в Абу-Даби продуктивным, сообщили телеканал NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РБК.
В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.
Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов в вРФ - ред.), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.
Перед переговорами Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевая тема встречи заключается в контроле над территориями на востоке Украины.
Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности», — сказал изданию собеседник.
Reuters также пишет, что никаких признаков компромисса по территориальному вопросу на переговорах не наблюдалось.
Сегодня, 24 января, стартовал второй день переговоров по Украине в Абу-Даби, встречи проходят в разных форматах.
