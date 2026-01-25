Китайского генерала обвинили в передаче США «ядерных секретов»

Заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об обвинениях в адрес генерала рассказали на брифинге для самых высокопоставленных офицеров армии, пишет РБК. Против Чжан также выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны (речь о бывшем министре обороны Ли Шанфу. — Ред.) и за продвижение на должности в системе военных закупок, утверждают собеседники WSJ.

Среди других обвинений — злоупотребление властью и «формирование политических клик». Журналисты уточнили, что речь идет о попытках создания сетей влияния, подрывающих партийное единство.

По информации издания, часть доказательств вины Чжан была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. 

О расследовании в отношении Чжан Юся и другого высокопоставленного военного чиновника, начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли, стало известно 24 января. Его начали «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

The Washington Post писала, что возможная отставка Чжан Юся станет одной из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах Китая. Опрошенные журналистами эксперты связали отстранение Чжан со стремлением Си Цзиньпина обеспечить полный контроль над страной. Они отмечали, что после предыдущих чисток в руках Чжан Юся было сконцентрировано слишком много власти. 

