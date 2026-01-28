Два российских моряка с захваченного танкера Marinera освобождены

15:20 28.01.2026

Двое российских моряков из состава экипажа захваченного танкера "Маринера" отпущены на свободу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Они "находятся на пути домой, в Россию", заявила она.

Как сообщалось, танкер "Маринера" под российским флагом 7 января был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию, пишет "Интерфакс".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 перевозило подсанкционную нефть.