СМИ: переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

Трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые должны были состояться в воскресенье в Абу-Даби, перенесены, пишет в воскресенье The New York Times.

"Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США. <...> Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней", - цитирует публикацию "Интерфакс".

Накануне спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.

"Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

  1. 01.02.2026, 21:43
    Гость: Оллес

    Кушнер (Кушнир) в переводе с идиш означает ...
    Такие познания впечатляют,ты еще Цукермана или Винера переведи :))

  2. 01.02.2026, 21:09
    Гость: Не 4, а 34 года

    С 1991 неспешно, но неуклонно сокращается население всей бывшей Большой России. Никакой Трамп с этим ничего не сделает. Да и оно ему надо?

  3. 01.02.2026, 20:43
    Гость: Труд создал человека

    Фамилия Кушнер (Кушнир) в переводе с идиш означает «кожевник». Очевидно, предок носителя этой фамилии был кожевником.

Все комментарии (9)
