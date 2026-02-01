СМИ: переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

17:40 1.02.2026

Трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые должны были состояться в воскресенье в Абу-Даби, перенесены, пишет в воскресенье The New York Times.

"Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США. <...> Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней", - цитирует публикацию "Интерфакс".

Накануне спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией во Флориде и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.

"Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.