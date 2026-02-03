Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Грефом
В рассекреченных файлах по делу Джеффри Эпштейна упоминается письмо премьер-министра Израиля Эхуда Барака, в котором он описывает встречи с ведущими российскими финансистами. Документ опубликован на сайте Минюста США.
Фото: justice.gov
Речь идет об электронном сообщении, которое Эпштейн получил от Барака 20 июня 2015 года. На тот момент он уже ушел из политики. В нем Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России, пишет РБК.
«Я также кратко встретился с [Алексеем] Кудриным, [Андреем] Костиным (ВТБ) и [Германом] Грефом (Сбербанк)», — говорится в письме экс-премьера Израиля.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна также упоминается имя президента России Владимира Путина. В основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался покойный финансист с собеседниками. Также в нескольких письмах Эпштейн заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Комментируя эти данные, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А где тут русские?
Еврейцы спалили контору по полной.
Кремлёвцы "решают" вопросы по старинке, в лучших традициях ОПГ СССР.
Всё втихаря, всё кулуарно, фактически "чисто между собой". Это не политика, это уже международный криминал. Как будто не понятно, кто мог послать Сахипзадовну с Лавровым "порешать".
А в СМИ нам потом развесистой клюквы на ушах навешают про международную политику и "авторитет" Патриция.
Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России (С).
Что хорошо для еврея, то - смерть для русского.
с грифом всё ясно, но бабулька-то как отжигала !!
эпштейна и трампа ничто не удивляет.