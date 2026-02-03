Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Грефом

19:30 3.02.2026

В рассекреченных файлах по делу Джеффри Эпштейна упоминается письмо премьер-министра Израиля Эхуда Барака, в котором он описывает встречи с ведущими российскими финансистами. Документ опубликован на сайте Минюста США.

Фото: justice.gov

Речь идет об электронном сообщении, которое Эпштейн получил от Барака 20 июня 2015 года. На тот момент он уже ушел из политики. В нем Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России, пишет РБК.

«Я также кратко встретился с [Алексеем] Кудриным, [Андреем] Костиным (ВТБ) и [Германом] Грефом (Сбербанк)», — говорится в письме экс-премьера Израиля.

В рассекреченных файлах по делу Эпштейна также упоминается имя президента России Владимира Путина. В основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался покойный финансист с собеседниками. Также в нескольких письмах Эпштейн заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Комментируя эти данные, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом России.