Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Грефом

В рассекреченных файлах по делу Джеффри Эпштейна упоминается письмо премьер-министра Израиля Эхуда Барака, в котором он описывает встречи с ведущими российскими финансистами. Документ опубликован на сайте Минюста США.

Фото: justice.gov

Речь идет об электронном сообщении, которое Эпштейн получил от Барака 20 июня 2015 года. На тот момент он уже ушел из политики. В нем Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России, пишет РБК.

«Я также кратко встретился с [Алексеем] Кудриным, [Андреем] Костиным (ВТБ) и [Германом] Грефом (Сбербанк)», — говорится в письме экс-премьера Израиля.

В рассекреченных файлах по делу Эпштейна также упоминается имя президента России Владимира Путина. В основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался покойный финансист с собеседниками. Также в нескольких письмах Эпштейн заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Комментируя эти данные, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом России.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2026, 23:05
    Гость: ABCD

    Еврейцы спалили контору по полной.
    Кремлёвцы "решают" вопросы по старинке, в лучших традициях ОПГ СССР.
    Всё втихаря, всё кулуарно, фактически "чисто между собой". Это не политика, это уже международный криминал. Как будто не понятно, кто мог послать Сахипзадовну с Лавровым "порешать".
    А в СМИ нам потом развесистой клюквы на ушах навешают про международную политику и "авторитет" Патриция.

  3. 03.02.2026, 22:05
    Гость: корнет

    Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России (С).
    Что хорошо для еврея, то - смерть для русского.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Социологи о настроениях жителей Украины, или Мира никто не ждёт
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Два йогурта вместо двадцати. Почему сети и производители сокращают ассортимент
Избранное
Ярик Бро feat. Diggers «Домой» (интернет-сингл)
Что нужно знать при выборе кроватки для новорожденного малыша?
Тимур Кулибаев — биография бизнесмена, инвестора, мецената
Мистер Гро «Погода около ноля» (рецензия на клип)
Thundermother «Dirty & Divine»
Певица Галина Улетова: «Не позволяю себе выйти на улицу без макияжа!»
Леша Закон, 27 мая, LOFT-пространство АNИKИN (Челябинск)
Кукишъ «Чернь» (компакт-кассета)
«Враги США»: зачем Украина преследует собственных граждан
KATASTROFA «Чертоги твоего разума — где я есть начало»
Лояльность россиян к службе в армии достигла небывало высокого показателя
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации