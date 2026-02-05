США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии

18:34 5.02.2026

Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. Как говорится в заявлении, это произошло в результате прогресса переговоров по Украине, пишет «Коммерсант».

Генерал Алексус Гринкевич уполномочен вести с американской стороны диалог с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы «обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации». «Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные — военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира»,— сообщил USEUCOM.

Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где 4-5 февраля проходили трехсторонние переговоры по Украине.

Как пишет издание, США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти переговоры о потенциальном новом соглашении.