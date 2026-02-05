США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии
Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. Как говорится в заявлении, это произошло в результате прогресса переговоров по Украине, пишет «Коммерсант».
Генерал Алексус Гринкевич уполномочен вести с американской стороны диалог с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы «обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации». «Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные — военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира»,— сообщил USEUCOM.
Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где 4-5 февраля проходили трехсторонние переговоры по Украине.
Как пишет издание, США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти переговоры о потенциальном новом соглашении.
но Вы не понимаете, что те, кто принимают решение о применении ЯО, еще думают и о том, как они войдут в историю человечества, если его применят.
А кто-то удивлëн?
Предательский договор СНВ односторонне разоружил только Россию. И предостпвил преимущества западу их суммарный потенциал ЯО США + Франция и Англия выше российского. В результате в России были закрыты и уничтожены все производства по наработки плутония и обогащения урана. Поэтому никакой новой гонки ядерного оружия не будет. РФ делать боеголовки не из чего. А запасы обогащеного урана были проданы главному противнику США за копейки. Россия в нынешнем виде не потянет новую гонку ядерных вооружений. Правители РФ привели страну к потере безопасности. Имея преимущество в ЯО запад будет диктовать свои условия РФ а если не согласятся то и применит ЯО.
Один "эксперт" высказался что применять ЯО нужно как крайняя мера, когда уже нет людских ресурсов техники и снарядов для ведения обычной войны. Также видимо мыслят и в кремле. Ещё рано, вот когда через пару лет СВО потери будут огромными в несколько миллионов экономика и ВПК РФ окончательно рухнет вот тогда можно рассмотреть вариант применения ЯО. Это в корне не правильно. При возникновении конфликта гражданское население и личный состав войск нужно убирать в укрытия и бомбоубежища и сразу применять ЯО по врагу чтобы быстрее прекратить войну. Тогда жертв будет гораздо меньше а не ждать когда погибнут миллионы от обычного оружия голода и болезней. Если по окончании СВО выяснится что можно быдо завершить конфликт быстро и передотвратмть многочисленные жертвы и разрушения применив ЯО но это не было сделано нынешним руководителям РФ прийдется отвечать за неопоавданное разрушение РФ и Украины и жертвы.
о переговорах про переговоры.