Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

23:07 5.02.2026

Президент США Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3, сообщает РИА Новости.

"Вместо продления New START (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети Truth Social.

При этом Штаты продолжают наращивать военный потенциал до "невиданных уровней", утверждает глава Белого дома.

Ранее в четверг портал Axios сообщил, что Россия и США договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.