Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
Президент США Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3, сообщает РИА Новости.
"Вместо продления New START (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети Truth Social.
При этом Штаты продолжают наращивать военный потенциал до "невиданных уровней", утверждает глава Белого дома.
Ранее в четверг портал Axios сообщил, что Россия и США договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трамп разводит. Не в смысле ДНСВ, а вообще. Он нас разводит на самом деле. Улыбается нам, а сам перебил всех наших союзников, взял под крыло и хочет сохранить нацистский режим в Киеве, наложить лапу на Арктику и ввести новые адские санкции. В Кремле, видимо, пока просто не поняли. А, впрочем, у них на всё есть своё "обманули".
Трамп молоток. Он мастерски овладел приёмом всех американских президентов. Сначала держит кремль на холоде, а потом манит пальчиком, и к нему уже несутся на всех четырех, всё подписывать, потея от радости, что их "признали равными". И так раз за разом. Кто здесь субъект, а кто объект, додумайте сами.
Например, ракетные поезда, которых "пиндосня" боялась больше, чем чёрт ладана. Однако в угоду "другу Рональду" они были уничтожены.
Потом "пошли гужом" "друг Билл", "друг Гельмут", "друг Джорж"... Сейчас вот "друг Дональд", а как говорят у нас в народе "Таких доузей, за "фаберже" да в музей!!!"
Ещё Иосиф Виссарионович в своё время сказал "Американо-английские империалисты - злейшие враги Советского народа", с тех пор ничего не изменилось, а "благодаря" предательству "верхушки", стало только намного хуже.
сделка.
Нам пора перестать думать о глобальной безопасности и позаботиться о своей. Договор ограничения СНВ нашу безопасность никак не увеличит.
В условиях высокоточного оружия ограниченный и крупноформатный потенциал ответного удара становится крайне уязвим. Нам надо переходить на небольшие моноблочные баллистические ракеты, которые легко спрятать в фуре или контейнере.
Договор ОСВ ограничивает количество таких ракет и запрещает их маскировку. А нам надо, наоборот: много и замаскированных. Чтобы никакого БГУ на всех не хватило и 90% этого самого БГУ долбануло по обманкам.
Рассуждения о глобальной безопасности надо использовать на переговорах, но самим эту самую глобальную безопасность послать подальше. Пусть Штаты и Китай думают за весь мир. Трамп действует как слон в посудной лавке, нас щемит где только дотянется, а мы почему должны за него заботиться о ЕГО безопасности?